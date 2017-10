Plenković: Zdravo bi bilo da se priča o Agrokoru odmrsi do kraja

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković izjavio je, u povodu prvih hapšenja u slučaju Agrokor, da neće komentirati proces koji vode policija i Državno odvjetništvo, te utvrdio da se Vlada u posljednjih 10 mjeseci, otkad je postalo jasno da situacija u toj kompaniji nije dobra, ponašala odgovorno.

Po njegovim riječima, "za državu bi bilo zdravo i higijenski da se ta priča odmrsi do kraja". Odbacio je odgovornost ministra finansija Zdravka Marića, te je ustvrdio kako je "lex Agrokor" pisala Vlada uz pomoć stručnjaka.



"Ne namjeravam komentirati detalje bilo kojeg procesa koji vode policija i Državno odvjetništvo", rekao je Plenković, koji je prisustvovao skupu dužnosnika i predstavnika stranaka desnog centra iz brojnih europskih država, okupljenih u Evropsku pučku stranku.



Naveo je i kako Vlada kojoj je na čelu svojim komentarima i porukama u javnosti nije željela doprinijeti rušenju koncerna.



"Mi smo komunicirali da se lopta smiri i to smo radilo odgovorno, svjesno i namjerno", kazao je.



Ponavlja kako nije dolazilo u obzir da Vlada ne napravi ništa, kao ni to da se Agrokor nacionalizira, a što su, kako je istaknuo, sugerirali neki od političkih čelnika.



"To bi značilo da obaveze privatne kompanije padnu na teret poreznih obveznika, a to nije dolazilo u obzir, kao ni da se Agrokoru da novac jer bi se u kratkom roku nešto saniralo, ali srednjoročno došlo bi se u istu situaciju", ustvrdio je.



"Jedina realna opcija, temeljem komparativne analize, bilo je donošenje posebnog zakona za trgovačka društva od sistemskog značaja, iza kojega stojimo", naglašava Plenković ističući da je tzv. lex Agrokor omogućio izbjegavanje velikog gospodarsko-financijskog tsunamija, što smatra ključnim i najbitnijim.



Prema neslužbenim informacijama, u istrazi sudjeluje gotovo 300 policajaca, koji istražuju na 60 lokacija. Do sada su slobode lišeni Ivan Crnjac, Piruška Canjuga, Ljerka Puljić i Tomislav Lučić, bivši članovi Uprave ili Nadzornog odbora posrnulog koncerna.