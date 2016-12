Plenković: Vratit ćemo Inu državi i otkupit cijeli Molov paket dionica

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković održao je vanrednu konferenciju za medije na kojoj je rekao da Hrvatska kreće u vraćanje Ine pod hrvatsku kontrolu otkupljivanje dionica od Mola.

Foto: Twitter

Mol je dobio arbitražni spor protiv Hrvatske u Genevi pred arbitražnim sudom Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCiTRAL).



Arbitraža je pokrenuta 2013. godine, a MOL je kao vlasnik 49 posto dionica Ine tvrdio da Vlada Hrvatske nije ispunila obveze iz Glavnog ugovora o plinskom poslovanju i njegovih dodataka iz 2009. godine, piše vecernji.hr.



Arbitražni sud je odlučio da ponuđeni dokazi nisu dovoljni da dokažu da su ugovori sklopljeni 2009. godine nastali kao plod koruptivnih aktivnosti te da ih je stoga odbio poništiti.



Zbog toga je premijer Hrvatske Andrej Plenković sazvao konferenciju za medije kako bi o tome obavijestio javnost, ali i o odluci Vlade RH da Hrvatska kreće u vraćanje Ine pod hrvatsku kontrolu, odnosno otkupljivanje dionica Ine od Mola.



"Cijelo vrijeme razmatrali smo najbolje opcije za budućnost Ine. Ina je za nas strateška nacionalna kompanija. Hrvatska će pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela Mola u Inu. Otkupit ćemo cijeli Molov paket Ininih dionica. Učinit ćemo to prema modelu koji smo već razdradili, koji je finansijski održiv i koji u konačnici neće povećati javni dug RH. S ovom odlukom upoznata je i predsjednica RH i predsjednik Sabora. Odluku smo donijeli u najbolje interesu Hrvatske kao strateške kompanije Hrvatske", poručio je Plenković.



Istakao je da je s tom političkom odlukom upoznata i mađarska strana na najvišoj razini, te da ih je on informisao lično.



"Od pravnih zastupnika Republike Hrvatske smo dobili obavijest da je donesena odluka u postupku koji je Hrvatska pokrenula protiv mađarske naftne i plinske kompanije MOL pred arbitražnim sudom komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo u Ženevi. Dokazni postupak je završio prije početka mandata ove vlade. Arbitražni sud je odlučio da ponuđeni dokazi nisu dovoljni da dokažu da su ugovori sklopljeni 2009. godine nastali kao plod koruptivnih aktivnosti te ih je stoga sud odbio poništiti", rekao je Plenković i napomenuo da ni hrvatski sudovi do danas nisu donijeli niti jednu pravomoćnu presudu koja bi to dokazivala, odnosno da je jedinu takvu presudu koja je bila donesena nedavno ukinuo Ustavni sud.



Vecernji.hr prenosi da je Plenković izjavio kako se Vlada Hrvatske snažno protivi takvoj odluci Arbitražnog suda i da razmatra s pravnim savjetnicima sve pravne opcije kako bi osporili tu odluku.



On očekuje da će odluka o drugoj arbitraži, onoj pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, biti donesena do kraja 2017. godine.



Dvije arbitraže bile su razlog nesuglasica između HDZ-a i Mosta u prošlom mandatu, koje su na kraju dovele do pada vlade Tihomira Oreškovića.



HDZ je tražio da se obje arbitraže prekinu, no Most se tome žestoko protivio, tvrdeći da je riječ o nacionalnom interesu. Iz dviju stranaka danas kažu kako je postignut dogovor da će država krenuti u otkup MOL-ovih dionica u Ini, kako bi se strateška nacionalna tvrtka vratila pod kontrolu države.