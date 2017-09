Plenković uvjeren u ustavnost Lex Agrokora

Foto: Arhiv/Klix.ba

Hrvatski premijer Andrej Plenković u subotu je izjavio da je uvjeren da je Lex Agrokor rađen u skladu s hrvatskim Ustavom, a nije komentarisao nagađanja da bi osnivač Agrokora Ivica Todorić mogao tužiti Hrvatsku zbog tog zakona kojim je država uvela vanrednu upravu u njegovu kompaniju.

"Vlada ima jasan cilj od prvoga dana, a to je u okolnostima u kojima je najveća kompanija došla u poteškoće reagirati na način kojim se liječio domino efekt koji je bio negativan za hrvatsku privredu, naš finansijski sistem, a s vanrednom upravom doći u poziciju da kompanija dobro posluje da se radna mjesta održe i da se dovede proces restrukturiranja u takvu fazu da u konačnici dođe i do nagodbe i da ovaj proces koji smo pokrenuli početkom aprila rezultira pozitivno za zaposlenike, kompaniju i hrvatsku ekonomiju", kazao je hrvatski premijer.



Što se tiče ustavnosti Lex Agrokora kazao je kako je siguran da je rađen u skladu s Ustavom.



Na prozivke iz opozicije da je HDZ godinama "hranio neman zvanu Agrokor" Plenković je kazao da mu je to smiješno komentarisati.



Na pitanje može li Hrvatska snositi pravne posljedice ako revizijski nalaz u Agrokoru "bude nepovoljan" hrvatski premijer je kazao da ne vidi "čemu takva dramatičnost sada".



"Koliko sam ja informisan revizorska kuća koja radi proces revizije Agrokora i svih kompanija u njenom sistemu očito treba još jedno vrijeme kako bi tako obiman i zahtjevan posao dovršila. Kada ga dovrši prezentirat će svoje mišljenje i svoj stav i nakon toga ćemo ga komentarisati", dodao je Plenković.