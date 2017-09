Pelješki most mogla bi graditi kompanija iz Turske

Hrvatski mediji prenose kako su za izgradnju Pelješkog mosta već stigle tri ponude.

Talijanski Astaldi i Turski IC Ictas ponudili su da će most izgraditi za nešto više od 657 miliona KM, austrijski Strabag je ponudio nešto više od 683 miliona KM, a kineski konzorcij predvođen tvrtkom China Road and Bridge Corporation nešto više od 525 miliona KM. Cijene su bez PDV-a. Ponude su otvorene danas u Hrvatskim cestama.



Podsjećamo, uprkos tome što se BiH zvanično usprotivila izgradnji funkcioneri iz susjedne zemlje izjavili su kako Hrvatska danas počinje s izgradnjom Pelješkog mosta.



"Gradnja Pelješkog mosta kreće. U petak se primaju ponude. Pelješki most se gradi na hrvatskom teritoriju. Nema nijedne prepreke da se taj most gradi", kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković.