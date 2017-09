Novinarka Mirjana Hrga zbog članka tuži Novosti i traži 40.000 kuna odštete

Mirjana Hrga

U sporu koji je novinarka Mirjana Hrga pokrenula protiv izdavača portala Novosti, Srpskog narodnog vijeća, zbog teksta u kojem je Hrgino dovođenje na RTL opisano kao "najveće medijsko samoubistvo u historiji Hrvatske" svjedočili su njen suprug Staša Stefanović i HRT-ov novinar Damir Smrtić koji su ustvrdili da je novinarka teško primila navode iz spornog teksta zbog kojega potražuje naknadu od 40 hiljada kuna.

Hrga je spor pokrenula zbog TV kritike emisije "RTL Danas", koju je do nedavno uređivala, objavljene 5. maja 2016. na web portalu Novosti pod naslovom "Suicid iz zasjede". U satiričnoj rubrici "Katran i perje" autor Petar Glodić među ostalim je napisao kako Hrga i "dalje rutinski vozi na autopilotu iz vremena Motrišta" te ocijenio da je njezino dovođenje na RTL "najveće medijsko samoubistvo u historiji Hrvatske, koja inače ne oskudijeva sličnim anomalijama".



Hrgin suprug Staša Stefanović ocijenio je da je u spornom tekstu novinarki 'zalijepljena' etiketa zbog rada u Motrištima te je posvjedočio kako je nakon objave teksta bila "turobna, jadna i potištena" i sedmicama se propitivala je li "nacionalista, šovinista, mrzi li Srbe i ljude druge vjere".



Na ročištu u srijedu održanom na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu Stefanović je kazao i kako su je nakon objave spornog teksta ljudi počeli gledati s podozrenjem te da "nije mogla izaći na kafu bez da je neko zaustavi na cesti".



"Kao mlada novinarka bila je etiketirana zbog rada u Motrištima i odlaskom u Sarajevo to se promijenilo, tamo je mogla obavljati svoj posao bez da joj neko broji krvna zrnca. Kada se vratila u Hrvatsku vjerovala je da se ta priča neće nastaviti, međutim nakon objave ovog članka sve je ponovno počelo", rekao je Stefanović.



Dodao je da se, za razliku od ostalih novinara u Motrištima, Hrga nikada nije javno ograđivala od te HRT-ove emisije iz 90-ih, smatrajući da to nije potrebno jer je bila mlada novinarka i voditeljica i tu emisiju nije uređivala ni koncipirala.



Kazao je da se "motrištara" implicira kao osobu koja nekog mrzi, ne priznaje druge nacije te je izrazito nacionalistički opredijeljena, a to sve, kako je rekao, za njegovu suprugu nije istina.



"Kad god se radi o nečijim interesima bilo financijskim, bilo političkim ili inim, onda se nju naziva desničarkom te joj se imputira cijela ta konotacija s Motrištima", rekao je Stefanović.



Na upit sutkinje kako komentira Hrginu objavu na Facebooku gdje je napisala: ''Simpa su mi ovi jurišnici. Nadam se da imaju dovoljno para da pokriju štetu ovakvog 'odgovnog' novinarstva'', Stefanović je kazao kako je to bio "očito neki očajnički čin jer ona u tom trenutku nije imala nikakvih odbrambenih mehanizama s obzirom na svoje radne obveze i nije mogla ništa posebno poduzimati bez saglasnosti poslodavca".



Posvjedočio je i da su joj nakon objave spornog članka njezini kolege iz Al Jazeere dali podršku, ali i da su nazvali "neki Srbi iz Srpskog narodnog vijeća koji su joj rekli da stvarno nema smisla ovo što su objavile Novosti". Demantirao je i navode obrane da je na RTL-u smijenjena zbog pada gledanosti i narušenih međuljudskih odnosa.



Novinar HRT-a Damir Smrtić prisjetio se da je u telefonskom razgovoru nakon objave članka Hrga bila "uznemirena, pod stresom i općenito joj je bilo vrlo neugodno".



Smrtić je kazao da "etiketa Motrištara" znači povezivanje s desničarima i HDZ-om što je, prema njegovu sudu, neispravna percepcija. Na pitanje advokatice SNV-a je li u spornom tekstu zapravo sadržan vrijednosni sud u sklopu novinarske slobode u kojoj je uključeno pretjerivanje i provokacije, Smrtić je odgovorio kako smatra da je "dopušteno korištenje metafora, hiperbola i preuveličavanja, ali bez uvreda i etiketiranja".



Iduće ročište u ovom sporu najavljeno je za januar iduće godine kada bi, među ostalim svoje viđenje spora trebala iznijeti i Mirjana Hrga.