Sedamdeset i šest navijača privedeno je uoči utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Šibenika i splitskog Hajduka koja se u srijedu igra na stadionu Šubićevac u Šibeniku, doznaje se u policiji.

Do masovne tučnjave došlo je oko 15:30 sati na "starom pazaru" u središtu Šibenika gdje je lokalna navijačka skupina Funcuti najavila i kao skup redovno prijavila da će se od 16 sati okupljati na toj lokaciji, a uoči utakmice se organizirano ulicama grada korteom uputiti prema stadionu.



No, dok su oni pjevali i pripremali se pojavila se skupina od tridesetak navijača protivničke ekipe koji su ih napali pa je policija privela više desetaka izgrednika. Policija je od srijede ujutro najavljivala kako će zbog utakmice kontrolirati vozila koja budu dolazili iz smjera Splita i Zadra te da će događanja prije utakmice, kao i sve ono na tribinama tijekom utakmice, snimati foto i video opremom.



"Prije početka nogometne utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između HNK Šibenik i HNK Hajduk danas oko 15,30 sati u Šibeniku, u starom dijelu grada na nekoliko mjesta, je došlo do sukoba između većeg broja navijača navijačkih skupina Torcide i Funcuta. Prilikom našeg postupanja, do sada, je u prostorije šibenske policije privedeno ukupno 76 navijača, od kojih 61 navijač navijačke skupine Torcida i 15 navijača navijačke skupine Funcuti, od kojih je jedan ozlijeđen. Sve druge okolnosti se utvrđuju", priopćili su nakon sukoba iz šibenske policije.



Policija je ranije poručila da građani nemaju razloga za zabrinutost te da kontroliraju situaciju, a da su povremeni izgredi uobičajeni jer policija ne može pokriti cijeli grad.



Inače, prvoligaš Hajduk dolazi u goste drugoligašu HNK-u Šibenik prvi put nakon šest godina i svih pet tisuća mjesta na tribinama je rasprodano.