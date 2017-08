Makedonija spremna da uđe u NATO pod nazivom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

Foto: EPA

Makedonija je spremna da uđe u NATO pod nazivom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM) pod kojim je primljena i u članstvo UN, rekao je danas makedonski šef diplomatije Nikola Dimitrov.

On kaže da je Skoplje, saglasno Privremenom sporazumu o uređenju međusobnih odnosa sa Grčkom, spremna da za ulazak u NATO prihvati privremenu referencu koja se koristi u UN-u.



"Ubijeđeni smo da će to doprinijeti razumijevanju u našoj javnosti jer kada blokirate svog susjeda dugi niz godina, reakcija je defanzivnost", rekao je Dimitrov uoči sutrašnje posjete Makedoniji šefa grčke diplomatije Nikosa Kozijasa.



On navodi da učlanjenje u NATO ne zavisi samo od Grčke, već i od toga koliko će brzo Makedonija uspjeti da otkloni kritike koje je dobila na Samitu u Varšavi u dijelu odgovornosti, vladavine prava i slobode medija.



Dimitrov je najavio da će Makedonija, koja sebe vidi kao članicu Alijanse, u narednom periodu uvećati svoje učešće u međunarodnim mirovnim misijama za 20 odsto, a budžet za odbranu za 0,2 odsto, sa željom da dosadašnji jedan odsto BDP na kraju mandata ove Vlade dostigne 1,8 odsto BDP-a.



Grčki šef diplomatije doputovaće sutra u Skoplje, gdje će se, osim sa Dimitrovim, sastati i sa predsjednikom Makedonije Đorđom Ivanovim, premijerom Zoranom Zaevim i potpredsjednikom Vlade za odnose sa EU Bujarom Osmanijem, kao i sa predstavnicima parlamentarnih stranaka.



Zbog spora sa Grčkom u vezi sa imenom Makedonija, koja tako naziva svoju istoimenu oblast na sjeveru svoje teritorije, Makedonija je u UN primljena pod imenom BJRM.



Makedonija i nakon punih 25 godina od proglašenja samostalnosti još nije postala članica EU i NATO.



Iako je ispunila sve kriterijume za punopravno članstvo u NATO-u na Samitu Alijanse u Bukureštu u aprilu 2008. godine, Makedonija je dobila samo uslovni poziv, nakon što je Grčka zbog spora sa imenom blokirala prijem.