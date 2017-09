Kolinda ponovo u centru pažnje: "Za dom spremni" je stari hrvatski pozdrav

U jeku rasprava o (ne)opravdanosti ploče s ustaškim pozdravom na mjestu koncentracijskog logora u Jasenovcu, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović je kazala da je "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav.

U razgovoru za RTL , hrvatska predsjednica je upitana treba li konkretno pozdravu "Za dom spremni" reći ne u javnom prostoru, pa čak i kad govorimo o samom grbu udruge HOS, Kolinda je rekla kako je njen stav o tom pitanju jasan."Moj stav o pozdravu 'Za dom spremni' je jasan. To je stari hrvatski pozdrav, no nažalost kompromitiran je u vrijeme ustaških dana", rekla je.Autor tog pozdrava je poglavnik NDH Ante Pavelić. On jest koristio neke povijesne izvore, ali sama krilatica je njegova, tj. nedvojbeno ustaška, prenosi Index.hr.