Jedina Hrvatica u redovima IDIL-a: Odgajana u katoličkom duhu, na kraju završila u srcu terorističke države

Prema javno objavljenom izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Hrvatske, na području koje je pod kontrolom IDIL-a boravilo je sedam osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo: šestero ih ima dvojno državljanstvo i nikada nisu trajno živjeli u Hrvatskoj, dok jedna osoba posjeduje isključivo hrvatsko državljanstvo.

Riječ je o 30-godišnjoj Dori Bilić čija je aktivnost prije nekoliko godina uočena u gradu Raki, tadašnjem snažnom uporištu snaga IDIL-a gdje se nalazila sa suprugom, državljaninom BiH koji se pridružio snagama IDIL-a.



Zagrepčanka iz ugledne porodice, odgajana u katoličkom duhu, šokirala je svoje bližnje prelaskom na islam, onaj radikalni. Prema dostupnim informacijama, Dora Bilić je nakon izvrsnih ocjena u srednjoj školi upisala Pravni fakultet, no nakon što je shvatila da joj taj studij “ne predstavlja izazov”, educirala se za posao fizioterapeutkinje, piše Večernji list.



Govori nekoliko stranih jezika, voljela je putovati Evropom i posjećivati muzeje, a prekretnica u njezinom životu događa se s odlaskom u London. Ondje upoznaje budućeg supruga, tada još kršćanina, no njezin odabranik ubrzo prelazi na islam i pristupa radikalnim muslimanskim organizacijama.



Njegov utjecaj bio je na Doru iznimno snažan pa se i ona odriče svoje vjere i odabire islam. Brak, međutim, nije potrajao. Dora je napustila supruga jer joj nije bio dovoljno ekstreman. Stoga je nakon razvoda, krajem 2012. godine, odlučila potražiti nekog po svom ukusu, znatno radikalnijeg, pa ga je i pronašla u ozloglašenoj Gornjoj Maoči poznatoj i kao uporište vehabija.



Včernji list navodi da je u Gornjoj Maoči srela izvjesnog Senada Avdića, zvanog Čađo, koji je u to vrijeme sa suprugom i djecom živio u selu blizu Brčkog. Nakon susreta s Dorom, taj je brak postao prošlost pa se par ubrzo prebacio u Siriju, a neki izvori spominju i da je dobio zajedničko dijete.



Prema izvještaju SOA-e, ondje je Dora 2014. godine i ranjena u napadima koalicijskih aviona koji su bombardirali položaje IDIL-a. Neki izvori pak spominju i Avdićevo ranjavanje.



Ove vijesti zaprepastile su sve one koji poznaju porodicu Bilić. Dorin otac, poznati poljoprivredni stručnjak, majka arhitektica, brat diplomirani pravnik, baka magistrica farmacije, djed inženjer elektrotehnike, mahom su vrhunski intelektualci koji i danas nose teški teret izbora njihove kćerke i posve neshvatljive transformacije u džihadisticu.



Njena porodica je u izjavi za Večernji list poručila kako je Dora iskorištena za propagandu te kako osuđuju svaki, pa i islamski, radikalizam i terorizam.



Zanimljivo, SOA-in izvještaj ne spominje još jednu Hrvaticu u redovima IDIL-a, o čemu se pročulo kada je u septembru 2011. u napadu američke bespilotne letjelice poginuo jedan od vodećih svjetskih terorista Anwar al-Awlaki.



Ubrzo potom, danski obavještajac Morten Storm u javnost je izišao s pričom da ih je do Al-Awlakija dovela njegova mlada žena, Hrvatica koja se sada zove Amina, živi u Jemenu i želi postati bombaš samoubica.



Večernji list tada je saznao da se iza imena Amina krije Bjelovarčanka Irena Horak, što su tada potvrdili i članovi njezine neutješne porodice. No, pet godina poslije, “Al-Qaidinoj nevjesti se gubi svaki trag.