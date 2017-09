Ivica Todorić: Vlada je širenjem glasina destabilizirala Agrokor

Ivica Todorić

Vlasnik Agrokora Ivica Todorić se oglasio na svom blogu, gdje je saopćio činjenice o finansijskoj situaciji u kompaniji, kako bi ukazao na događaje koji su je dramatično promijenili te ukazao na utjecaj Vlade na to.

U objavi pod naslovom "Šta se događa kada država napadne poduzetnika", Todorić piše o situaciji nakon što se u javnosti prezentiralo finansijsko stanje u Agrokoru koje je, kako tvrdi, bilo neistinito te piše ko je pravi krivac za nastalu situaciju, prenosi Večernji list.



U objavi je napisao kako se Agrokor tokom svog poslovanja od 1989. godine susretao s različitim poslovnim izazovima, ali kako su se oni uvijek rješavali. Navodi kako je ova firma imala uspješnu poslovnu 2016. i početak 2017. godine, ali je Vlada Republike Hrvatske, uprkos održivosti poslovnog modela odlučila steći kontrolu nad Agrokorom kroz politički manevar.



"Vlada taj naum ostvaruje ciljanim širenjem dezinformacija i glasina. Kroz direktnu političku intervenciju Agrokor je kritično destabiliziran na početku 2017. godine. To je ključni poslovni događaj i ključno vrijeme u kojem će se analiziranjem rasvijetliti šta se s Agrokorom dogodilo i ko je za to stvarni krivac", napisao je Todorić na svom blogu.



Objavio je i popis dobavljača sa sastanka 27. marta 2017. godine u Konzumu, koji su podržali njegovu upravu Agrokora. To su: Kraš, Franck, AWT, Atlantic, Dukat, Vindija, TDR, Pet prom, Agrofructus, Mlinar, Zagrebačka pivovara, Unex, Podravka, Saponia, Granolio, Perutnina, Coca Cola, Karlovačka pivovara, Viro, Žito, Ricardo, Kutjevo, Alca, Pliva, Medika...



"Od početka medijskih i političkih napada Vlade RH na Agrokor, kompanija je izgubila znatan dio vrijednosti. Ministrica Dalić trebala bi znati da svaka informacija o tržišnoj poziciji, proizvodnji, rastu ili padu može utjecati na tržišnu vrijednost kompanije. Nakon nezapamćenog sinhroniziranog napada najviših dužnosnika Vlade i orkestrirane medijske hajke na manadžment kompanije pravo je čudo da je od Agrokora ostala ikakva vrijednost", zaključio je Todorić.