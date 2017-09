Ivica Todorić o Agrokoru: Dokazat ću da je Vlada prekršila Ustav i zakone

Ivica Todorić

Politička, ali i druga odgovornost visokopozicioniranih političara iz samog vrha vlasti u slučaju preuzimanja Agrokora je neoboriva činjenica, kaže Ivica Todorić

Ivica Todorić opet se oglasio, odnosno, na svom je blogu objavio novi tekst i otkrio što misli o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva, prenosi Večernji.hr.



Tekst prenosimo u cjelosti...



"Saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor nedvojbeno je nužno za rasvjetljavanje svih okolnosti koje su se dogodile u Agrokoru i podupirem njegovo osnivanje. To činim kao odgovoran čovjek koji je Agrokor stvorio i uspješno vodio desetljećima, sve dok u tome nisam onemogućen neodgovornom političkom silom koja je kroz neustavni Lex Agrokor kojim je Vlada nacionalizirala privatno vlasništvo.



Politička, ali i druga odgovornost visokopozicioniranih političara iz samog vrha vlasti u ovom je slučaju neoboriva činjenica, i nema nikakve dvojbe da samo istražno povjerenstvo u Saboru, domu zakonodavne vlasti Republike Hrvatske, može dati sve odgovore i jasno utvrditi imena odgovornih. Osnivanje saborskog istražnog povjerenstva je nužno jer su u ovom slučaju i Ustav i zakoni Hrvatske teško povrijeđeni, a Lex Agrokor prouzročio je štete od više milijardi kuna i to ne samo Agrokoru, već izravno Republici Hrvatskoj.



Odgovornost ljudi iz Vlade koja je donijela zakon skrojen samo za jednu tvrtku, te odgovornost Vlade zbog političkog sponzorstva nad nezakonitim postupanjem izvanredne uprave u zaduživanju i poslovanju izvanredne uprave Agrokora, jednostavno je i lako utvrdiva. Za to ću podastrijeti sve relevantne dokumente i dokaze. Pozivam sve čelnike parlamentarnih političkih stranaka na hitno djelovanje i konsenzus oko osnivanja istražnog povjerenstva kako bi se utvrdila odgovornost svakog pojedinca i spriječila još dalekosežnija financijska i politička šteta.



Nadam se da Vlada Republike Hrvatske neće blokirati osnivanje Povjerenstva, kao što se i nadam da neće biti pritisaka na Ustavni sud kod ocijene prijedloga o utvrđivanju ustavnosti Lex Agrokora. Bilo bi to najeklatantnije uplitanje izvršne u rad sudbene vlasti od postojanja Republike Hrvatske".