Hrvatska vraća vojni rok: Služio bi se mjesec dana, a mogle bi se prijaviti i djevojke

Republika Hrvatska ponovo uvodi vojni rok koji bi, za razliku od ranije, trajao najviše mjesec dana i to u ljetnom periodu.

Foto: Jutarnji.hr

Kako pišu hrvatski mediji, odluka o uvođenju vojnog roka je donesena i a s primjenom se počinje nakon što prođu određene procedure u okviru kojih će se utvrditi detalji o tome kako će izgledati i koliko će tačno trajati, gdje će se provoditi i koliko će koštati.



Najviše šansi za usvajanje ima plan po kojem bi se vojni rok služio tri sedmice ili najviše mjesec dana, i to u ljetnom razdoblju, od zadnje trećine jula pa do konca augusta, u dva turnusa.



Vojni rok bio bi obavezan za sve mladiće, a djevojke bi išle ako to žele, javlja Slobodna Dalmacija.



U razdoblju od 21 dan ili 28 dana organizirat će se obuka tokom koje će se mladi upoznavati s oružjem, vježbati pucanje, svladati prvu pomoć, naučiti iskopati rov ili skloniti se u slučaju eksplozije i savladati slične praktične vještine.



Tokom te obuke radila bi se i selekcija među mladim vojnicima (i vojnikinjama), uočavali bi se potencijalni kandidati za buduće profesionalce, pa bi se njima ponudilo stalno zaposlenje u Hrvatskoj vojsci, uz daljnje školovanje.



Vojska bi se trebala služiti u postojećim vojnim objektima i trenutno praznim državnim zgradama pa budući regruti ne bi trebali odlaziti daleko od kuće.



Služenje vojnog roka u Hrvatskoj ukinuto je 2008. godine te otada ima samo dobrovoljno služenje koje traje 14 sedmica, a obavlja se na poligonima Slunj i Gašinci.