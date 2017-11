Hrvatska vlada zna Todorićevu adresu u Londonu i informisala je engleske vlasti

Ivica Todorić

Vlada Hrvatske zna tačno gdje se u Londonu nalazi vlasnik Agrokora Ivica Todorić i već je "na dva visoka nivoa informisala engleske vlasti kako i gdje ga mogu locirati", piše nedjeljnik Nacional.

"Postoje dva nivoa komunikacije, policijska i obavještajna. Visoki policijski funkcioneri kontaktirali su s engleskim kolegama. Isto je učinila i obavještajna služba", navodi se u tekstu.



Izvori hrvatskog nedjeljnika rekli su da se do tih informacija došlo rekonstruisanjem telefonskih brojeva kojima se služi Ivica Todorić, kao i članovi njegove porodice.



Nacional tvrdi i da je izvor blizak Anti Todoriću potvrdio da su se Ante i Ivica Todorić vidjeli krajem prošle sedmice, a otkriva i njegovu londonsku adresu Hall Road 48.



Ivica Todorić se od 2. novembra nalazi na Evropolovom spisku najtraženijih bjegunaca, a istog dana kada je to objavljeno, on je putem svog bloga potvrdio da hrvatske vlasti sve vrijeme znaju njegovu tačnu adresu.



"Moji su advokati u stalnom kontaktu sa vlastima i nadležnim institucijama kojima je poznata moja adresa, i to još od prije nego što je protiv mene pokrenuta bilo kakva istraga", komentarisao je Ivica Todorić, dodajući kako se ne skriva, te da mu je savjest čista.



Na novinarsko pitanje o tome gdje je Todorić, premijer Hrvatske Andrej Plenković je prije nekoliko dana rekao da hrvatske institucije rade sve zakonom predviđene aktivnosti kako bi to saznale.



Todorić je jedini osumnjičeni u aferi Agrokor za kojeg je zatražen pritvor, a Tužilaštvo Hrvatske tereti ga za pronevjeru više od milijardu kuna /130 miliona eura/.