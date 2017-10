Hrvatska: Muškarac se raznio bombom na splitskoj plaži

Muškarac koji je danas poslijepodne prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu na splitskoj plaži, to je i učinio, prenose hrvatski mediji. Policija je potvrdila da je za sada nepoznati muškarac izvršio samoubistvo.

"Prvo se začula jedna eksplozija u autu u kojem je bio muškarac, a nakon toga se čula i druga, ali manja eksplozija. Nakon eksplozija, policija je automobilima došla na taj dio plaže gdje su farovima osvjetljavali teren", prenosi 24sata.hr.



Muškarac je bio u autu oko 30 metara udaljen od kafića na plaži. Navodno je ukupno imao tri bombe, jednu je držao u ruci bez osigurača, a druge dvije su navodno bile u autu.



Sve je počelo u 17:30 sati kada je muškarac u kafiću rekao da ima bombe. Malo pomalo, sve ljude su evakuirali van, tako da nije bilo taoca. Muškarac se, nakon dolaska policije, sve vrijeme polagano vozio u autu naprijed nazad. Od plaže cestom uzbrdo do izlaza na glavnu cestu, tamo bi stao pa bi se opet vratio na plažu.



"Nedugo prije eksplozije, upalio je nakratko četiri žmigavca, to je trajalo neke tri sekunde. Vjerojatno je to bilo upozorenje da se nitko ne približava jer je ubrzo nakon toga uslijedila detonacija", prenose hrvatski mediji.



Nije poznato što je muškarca natjeralo na ovaj čin, kao ni njegov identitet, tek da je od ranije poznat policiji. Policija je obavijestila javnost o eksploziji na plaži, kako je na terenu protueksplozivna ekipa i da je uviđaj u toku, ne navodeći da ima poginulih ili ozlijeđenih.



Nezvanično, muškarac koji se raznio je 1963. godište, te da je navodno bio pomorac.