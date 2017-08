Hrvatska ministrica Žalac: Nema govora o dovođenju u pitanje izgradnje Pelješkog mosta

Gabrijela Žalac

Hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac odbacila je u ponedjeljak u Jelsi mogućnost da izgradnja Pelješkog mosta, strateškog hrvatskog projekta, kojeg je odobrila Evropska komisija, bude dovedena u pitanje, a posebno nakon studije i svega što je preduvjet da bi EU odobrila finansiranje tog projekta.

Na novinarske upite vezano za izjave nekih političara u BiH koji ne odobravaju gradnju Pelješkog mosta dok se ne definira pomorska granica dviju država, ministrica Žalac rekla je kako misli da je to vezano više za izbore koji predstoje u BiH.



"Mislim da nema govora o tome da projekt Pelješkog mosta, kojeg je odobrila Evropska komisija nakon svih konsultacija s našim susjedima, uopće se dovede u pitanje", izjavila je ministrica Žalac u Jelsi na Hvaru.



Dodala je kako smatra da "ne postoji nikakav spor između dvije države, Hrvatske i BiH, a posebno nakon odobravanja i studija i svega onoga što je bilo nužno kao preduvjet da bi Evropska komisija odobrila finansiranje tog projekta."



Naglasila je da "sve ide svojim tokom kako smo i pregovarali svih ovih godina. Mislim kako sitne politikantske priče ne trebaju uopće dovoditi u pitanje niti odnose dviju država, a kamoli dovoditi u pitanje ovako veliki projekt," poručila je Žalac.



I predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković ranije danas izjavio je Jelsi kako se projekt izgradnje Pelješkog mosta nastavlja, istaknuvši da je to strateški projekt za Republiku Hrvatsku i najveći pojedinačni projekt koji se finansira sredstvima EU, a trebao bi biti realiziran do 2020. ili 2021. godine.



"Što se tiče Pelješkog mosta, mislim da je tu Vlada Republike Hrvatske bila sasvim jasna i to sam rekao prije nekoliko dana. Ne samo da se nastavlja projekt izgradnje Pelješkog mosta nego smo dobili osiguranih 357 miliona eura," rekao je novinarima Plenković.