Hrvatska bi već u petak mogla ukinuti sporni pravilnik o povećanju uvoznih taksi

Sporni pravilnik se navodno povlači već ovaj petak, prenosi hrvatski RTL.

Za sad je sve po starom pa u ovim trenucima kamion Vindije stoji na Bajakovu. Varaždinci kombiniraju hoće li ga vratiti ili će proći rigorozne srpske kontrole - jučer su jedan svoj kamion s kvarljivom robom vratili nazad.



Jutros su iz Bosne i Srbije u Hrvatsku ušla dva kamiona puna lubenica – i nevoljno su platili 22 puta skuplji nadzor hrvatske inspekcije, prenosi RTL.



"Mi očekujemo prijedlog hrvatske strane tokom dana ili sutra najkasnije, vjerujem da će on biti značajnije izmijenjen u svakom slučaju. U razgovoru koje smo vodili ova dva dana stekao sam dojam da postoji spremnost kod svih da se ovaj problem što prije riješi", kaže srbijanski ministar trgovine Rasim Ljajić.



Spremnost ojačana riječima predsjednika Vlade. Plenković je poručio svome ministru da smanji takse. Tolušić već danima ne daje izjave, a iako u svojoj Vladi baš i nema - podršku ima među poljoprivrednicima.



"Sigurno da ti pregledi koštaju određena sredstva i sad da li to trebaju plaćati porezni obveznici ili onaj koji to uvozi, dakle ovo je prvenstveno radi zaštite potrošača", poručuje predsjednik hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić.



A što se ustvari događa - prije se plaćala taksa po kamionu 23 KM, bez obzira na to koliko vrsta voća i povrća bilo u njemu, a sada se plaća po svakoj vrsti u kamionu - 528 KM. Dakle, kamion s primjerice pet vrsta voća morao bi platiti 2.640 KM, nešto što je dosad plaćao 23 KM.