Gojković se fizički obračunala sa zastupnicima u Skupštini Srbije, oni najavili gerilske metode borbe

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je danas u njen kabinet upalo troje zastupnika Dveri, među kojima je bio i lider te stranke Boško Obradović i da su tamo vikali, vrijeđali je i fizički spriječavali da izađe iz kabineta.

Na vanrednoj konferenciji za novinare Gojković je istakla da nije dozvolila da se parlament pretvori u, kako je rekla, fašistički polilgon zastupnika Dveri.



"Sama sam uspjela svo troje da fizički izbacim iz kancelarije, ponosna sam na to, na svaki način ću zaštititi parlament i zaposlene, a time i demokratiju”, rekla je Gojković.



Ona je navela da je reagovalo i osiguranje koje ih je zamolilo da napuste njen kabinet.



Gojković je navela da su u njen kabinet danas, pored Obradovića upali i zastupnici Marija Janjušević i Srđan Nogo, a sve troje su zbog ranije izrečenih opomena udaljeni sa sjednice na 20 dana, piše Blic.rs.



Sa druge strane, Dveri su saopćile da je njihovom lideru Bošku Obradoviću danas zabranjen ulazak na sjednicu Narodne skupštine Srbije, i da mu je tu odluku saopćilo osiguranje. Također, navodi se da su Dveri pokušale da dođu do predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković, kako bi se informisali o ovakvoj odluci, ali je to bilo nemoguće.



"Kada sam pošao da prisustvujem posebnoj Sjednici na kojoj je trebalo da nam se obrati predsjednik Skupštine Republike Bugarske, osiguranje ispred ulaza u salu mi je pokazalo papir na kome jasno piše da sam udaljen sa sjednice narednih 20 radnih dana, i da ne mogu prisustvovati ni ovoj ni narednim sjednicama” rekao je Obradović.



On je naveo i da je praktično već polovina zastupničke grupe Dveri izbačena iz Skupštine, istakavši da je jasno “da je to jedini način na koji vladajuća većina misli da može da se obračuna sa onim što mi imamo da kažemo u Narodnoj skupštini”.



"Mogu samo da poručim Maji Gojković i vladajućem režimu da su od danas sve metode gerilske borbe i otpora protiv ove vlasti, dozvoljene. Ako oni misle da mogu sve da nas isključe sa sjednica i time ukinu glas opozicije u Narodnoj skupštini, grdno su se prevarili", naveo je on.



Takođe, Obradović je ovim povodom citirao stihove Džonija Štulića.



“Dolazim ti kao fantom slobode. Ko je hvalio carevo ruho? Patuljci sa naslovnih strana”, zaključio je predsjednik Dveri.