General Lugonja osuđen, ostali jataci pravomoćno oslobođeni krivice za skrivanje Ratka Mladića

Jedanaest godina od pokretanja kaznenog postupka, Apelacioni sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio 10 optuženih za pomaganje i skrivanje haškog optuženika generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića od 2002. do 2006. godine, dok je generala Marka Lugonju osudio na uvjetnu kaznu zatvora od šest mjeseci s rokom provjere od godinu dana. Penzionirani general VRS Lugonja je jedini tokom procesa priznao da je skrivao Mladića u svom stanu.

Jedanaest godina od pokretanja kaznenog postupka, Apelacioni sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio 10 optuženih za pomaganje i skrivanje haškog optuženika generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića od 2002. do 2006. godine, dok je generala Marka Lugonju osudio na uvjetnu kaznu zatvora od šest mjeseci s rokom provjere od godinu dana. Penzionirani general VRS Lugonja je jedini tokom procesa priznao da je skrivao Mladića u svom stanu.

Ovom odlukom, koja je objavljena na sajtu Apelacionog suda, preinačena je druga prvostepena presuda kojom je u maju prošle godine zbog apsolutne zastare kaznenog progona bila odbijena optužba protiv svih okrivljenih, javlja Tanjug.



Prva prvostepena presuda iz 2010. godine kojom su optuženi bili mahom oslobođeni ili su optužbe također zbog zastarjelosti bile odbijene, bila je ukinuta pa se suđenje ponavljalo po nalogu Apelacionog suda.



Pravomoćnom presudom optužbi su zbog nedostatka dokaza oslobođeni Stanko Ristić, Ljiljana Vasković, Borislav Ivanović, Predrag Ristić, Saša Badnjar, Ratko Vučetić, Tatjana Vasković Janjušević, Bojan Vasković i Blagoje Govedarica.



Lugonja, penzionisani general, je osuđen jer je tokom septembra 2002. godine u Beogradu krio Mladića u svom stanu i osiguravao mu namirnice kao i druge stvari potrebne za život iako je znao da se Mladić nalazi na optužnici haškog tužioca zbog izvršenja 15 kaznenih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, a za kojim je Okružni sud u Beogradu u maju 2002. godine izdao potjernicu.



Apelacioni sud navodi kako smatra da je Lugonja izvršio kazneno djelo pomoć počiniocu nakon izvršenog kaznenog djela s obzirom da je i sam priznao izvršenje kaznenog djela.



Prema tom priznanju, Lugonja je Mladića u svoj stan primio na nagovor generala Zdravka Tolimira, gdje se on zadržao 5-6 dana.



Apelacioni sud podsjeća da je odluka da primi Mladića u svoj stan bila njegov izbor, kao i da mu je bilo poznato da je u Haagu bila podignuta optužnica protiv Mladića i raspisana potjernica.



Mladiću je, kako je rekao na suđenju, pomogao jer je bio njegov zapovjednik. Što se tiče ostalih optuženih koji su sada oslobođeni optužbe, Apelacioni sud je našao da u konkretnom slučaju nije nastupila zastara kaznenog progona kako je to navedeno u prvostepenoj presudi, ali da tokom postupka javni tužilac nije ponudio dovoljno jasne i uvjerljive dokaze kojima bi potkrijepio svoju optužbu, navodi se u odluci Apelacionog suda.



Jataci koji su krili Mladića poslije 2006. do njegovog hapšenja pet godina kasnije 26. maja 2011, sklopili su sporazum o priznanju krivice s Tužilaštvom za ratne zločine, na uvjetne kazne zatvora.



Mladić je u završnoj fazi suđenja Tribunalu.