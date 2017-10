Erdogan sa 185 turskih biznismena spremnih za investiranje večeras dolazi u Srbiju

Foto: Arhiv/Klix.ba

Turski predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana sutra i prekosutra boravit će u službenoj posjeti Srbiji na poziv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Ova posjeta saradnju podiže na viši nivo, a to potvrđuje i dolazak 185 turskih privrednika zainteresovanih da ulažu u Srbiju, ocijenio je potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić.



Ljajić je dodao da će sa turskim predsjednikom, koji će u Srbiji boraviti 10. i 11.oktobra, doći i predstavnici i vlasnici velikih turskih kompanija iz različitih privrednih oblasti, od građevinarstva, turizma, poljoprivrede do prehrambene industrije i metalskog sektora.



Oni će se, kako je naveo Ljajić, sastati sa partnerima iz Srbije i razmatrati mogućnosti za investiranje u srpsku privredu.



"Bit će potpisani ugovori o dolasku pojedinih kompanija u Srbiju, a o kojim kompanijama je riječ bit će objavljeno prilikom susreta dvojice predsjednika", rekao je on.



Prema Ljajićevim rečima, baš pred Vučićem i Erdoganom će biti potpisan i jedan od ugovora koji će osigurati investicije od oko 35 miliona eura.



On je izrazio uvjerenje da će se nakon Erdoganove posjete i druge turske kompanije odlučiti da investiraju u Srbiju.



Potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije podsjetio je da je u tekstilnom sektoru do sada ostvarena najveća saradnja sa turskom privredom, kao i da će susret srpskog i turskog predsjednika, kako je rekao, ubrzati ono što je već započeto i otvoriti perspektive za saradnju i drugim privrednim oblastima.



"Do kraja godine bit će otvorene dvije fabrike tekstilne industrije, u Lazarevcu i Lebanu, a imamo najave i za nekoliko drugih općtina i gradovi i ti razgovori su u završnoj fazi", najavio je Lajić.



On je ukazao i na velike investicione projekte turskih kompanija i u drugim privrednim oblastima, kao što je automobilska industrija.



"U Vladičinom Hanu se pravi nova i proširuju kapaciteti postojeće fabrike. Postoji interesovanje turskih kompanija i za izgradnju hotela, ulaganje u nekretnine i građevinski sektor u Srbiji i o svemu tome će se razgovarati prilikom ove posjete. Nadam se da ćemo konkretizovati mnoge ranije započete dogovore", naveo je Ljajić.



Potpredsjednik vlade naglasio je privrede dviju zemalja već sarađuju, kao i da su prošle godine ostvarile robnu razmjenu od oko 850 miliona eura, dok će ove godine, kako je rekao, ta cifra dostići blizu milijardu eura.



Ljajić je uvjeren i da će novim Sporazumom o slobodnoj trgovini, koji će biti potpisan tokom boravka turskog predsjednika u Srbiji, robna razmjena značajno porasti sljedeće godine.



Za potpredsjednika vlade Srbije Erdoganova posjeta u bilateralnim odnosima Srbije i Turske ima značaj i sa političkog aspekta jer, kako kaže, otvara put i drugim vidovima ekonomske saradnje.



"To je signal za sve privrednike u Turskoj da je Srbija stabilna i prijateljska zemlja u koju je poželjno investirati i da je ovdje profitabilno ulagati", naveo je Ljajić, a prenosi b92.



Dolazak Erdogana u Beograd je važan i sa stanovišta političke i društvene stabilnosti jer Srbija, kako je naveo Ljajić, još jednom demonstrira apsolutnu spremnost da sarađuje sa zemljama iz regiona oko očuvanja tog cilja.



"U uslovima opće nestabilnosti koja, na žalost, postoji u mnogim dijelovima svijeta, stabilnost je sada od presudne važnosti. Očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svaka zemlja mora primarno da pristupa, a susret srpskog i turskog predsjednika jeste doprinos ukupnoj stabilnosti u svijetu", smatra Ljajić.