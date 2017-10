Dok se vrše pretresi u Hrvatskoj, Todorić iz Londona poručio da nije kriv

Foto: YouTube screenshot

Državno tužilaštvo Republike Hrvatske (DORH) već mjesecima provodi istraživanja vezana za poslovanje Agrokora, a prema informacijama koje nam pristižu iz hrvatskih medija, došlo je vrijeme i za prva privođenja. Ivica Todorić se, međutim, ne nalazi u Hrvatskoj.

Državno tužilaštvo Republike Hrvatske (DORH) već mjesecima provodi istraživanja vezana za poslovanje Agrokora, a prema informacijama koje nam pristižu iz hrvatskih medija, došlo je vrijeme i za prva privođenja. Ivica Todorić se, međutim, ne nalazi u Hrvatskoj.

Jutros je pred Kulmerove dvore, rezidenciju porodice Todorić, stiglo nekoliko policijskih vozila. Uz to, više od 300 policajaca trenutno pretražuje više od 60 lokacija.



Istragom bi moglo biti obuhvaćeno desetak osoba zbog sumnje u počinjenje niza kaznenih djela iz sfere privrednog kriminala.



Zasad nije poznato ko je od Todorićevih trenutno u Hrvatskoj. Ivica Todorić, kako je već poznato, definitivno je izvan zemlje, a da li je izvan zemlje Ivan Todorić, još je nepoznato.



Advokati Rafael Krešić i Jasna Novak također su došli u Kulmerov dvorac. Potvrdili su da je Ante Todorić prije mjesec i po odjavio prebivalište u Hrvatskoj i prijavio se u Londonu.



Policija je, doznaje se, ušla i u kuću Ivana Crnjca, bivšeg izvršnog potpredsjednika Agrokora za finansije na Šestinskom vrhu. Njegov advokat Ljubo Pavasović Visković potvrdio je da je nakon pretrage stana njegov branjenik "lišen slobode" i odveden u policiju.



Podsjetimo, prema dostupnim informacijama, Ivica Todorić se nalazi u Londonu i objavljuje postove na svom blogu. Nakon što je policija rano jutros ušla u Kulmerove dvore, ponovo se oglasio.



On kaže kako institucije pravne države u Agrokoru sigurno neće pronaći nikakva kaznena djela.



"Pritisak politike i medijski linč koji je bez pravosuđa već donio presudu, pokrenuli su agresiju prema meni i ljudima koji, uvjeravam vas, nisu krivi. Da su mi pronašli i jedan euro otuđenog i pronevjerenog novca, već bih bio u zatvoru", napisao je Todorić.



Navodi da je riječ o političkom procesu.



"Nisam spreman gledati i čekati da se kroz dobro poznate obrasce, političkim dekretima, kao u neka mračna vremena, gomila tobožnja kriminalna količina od koje se ne mogu braniti", napisao je Todorić, dodavši da sa svojim hrvatskim i međunarodnim pravnim timom sprema odbranu i tužbe koje će, u sudskim epilozima, rasvijetliti i pred pravdu izvesti sve one koji su kriminalnim aktivnostima i neustavnim zakonom stvorili paravan za najveću pljačku privatne imovine u savremenoj Evropi.



"To ću učiniti u sljedećih nekoliko dana, jer su mi teško povrijeđena ljudska prava. Pritom ću biti dostupan i institucijama pravne države, ali i saborskom istražnom povjerenstvu ili njegovim predstavnicima ako ga, kako je vjerovatno dogovoreno na subotnjem sastanku u Vladi, naprasno ukinu kako bi se prikrio kriminal i sakrila istina. Svojim ću se javnim djelovanjem i dalje boriti za istinu koja mora zaustaviti nezakonite i protuustavne radnje i premijera Plenkovića, ministra Božinovića i gospođu Dalić koji obilato politički sponzoriraju Ramljaka i društvo iz Agrokora, a koji Hrvatskoj nanose nesagledive političke, privredne i finansijske štete. Ni hapšenja, niti eklatantna pravna neregularnost u rasvjetljavanju svih okolnosti me neće spriječiti", napisao je Todorić.