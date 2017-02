Dačić: Koji su to novi dokazi protiv Srbije, tužba će imati posljedice

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je najava zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije opasna i nepotrebna.

Foto: EPA

On je ocijenio da "to nije tužba BiH, već tužba bošnjačkog političara Bakira Izetbegovića" koja će imati velike posljedice po odnose sa BiH, prenosi Tanjug.

Dačić je za RTS rekao da odluka iz Sarajeva nije iznenađenje, ne zbog toga što postoje neke nove činjenice, nego "zbog čovjeka koji na tome insistira u kontinuitetu više godina“.



Prema njegovim riječima, ta odluka će izazvati destabilizaciju ne samo BiH već i čitavog regiona i to je, kako je ocijenio, veoma opasna odluka.



U ovom slučaju je najvažnije to da se pred Međunarodnim sudom pravde sude i tuže države. Mi ovdje nemamo namjeru da učestvujemo u sudskom procesu gdje je aktivna strana koja nema na to pravo, to je predstavnik samo jednog naroda i to možda ne cijelog konstitutivnog naroda BiH i čak ni jednoj cijelog entiteta“, rekao je Dačić.



Prema njegovim riječima, sam sekretarijat MSP smatra da je postupak revizije novi postupak, a to u teorijskom smislu znači da je za to potrebno novo ovlaštenje i nova odluka države koja tuži.



"U ovom slučaju te odluke nema i predstavnici Srba i predstavnici Hrvata su protiv te odluke. I na kraju, koji su to novi dokazi, koje su to činjenice koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja presude prije deset godina. Nismo mogli do sada da vidimo nijednu novu činjenicu, naprotiv, u međuvremenu su se desile neke presude koje su potvrdile ono što je MSP rekao", naveo je Dačić.



Podsetio je da je MSP prije 10 godina donio presudu da Srbija nije počinila genocid niti pomagala u činjenju genocida u BiH.



"Ako bude prihvaćen zahtjev za revizijom, onda ćemo se aktivno uključiti u proces i iznijeti sve one činjenice koje govore upravo obrnuto", rekao je Dačić.