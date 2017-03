Crna Gora: Svetozar Marović priznao milionsku prevaru

Svetozar Marković

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore objavilo je sporazum o priznanju krivice sa bivšim funkcionerom vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozarom Marovićem, koji je priznao da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio budvansku opštinu za milionske iznose.

Marović je priznao da je 2006. godine u Budvi, radi sticanja nezakonite dobiti ili moći, organizovao kriminalnu grupu čiji je svaki pripadnik imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, navodi se u sporazumu objavljenom na sajtu Specijalnog tužilaštva.



Članovi te grupe postali su Rajko Kuljača i optuženi Lazar Rađenović, Aleksandar Tičić, Dragan Marović, vlasnik preduzeća "Trejd junik" Mirko Latinović, vlasnik preduzeća "Gugi komerc" Branislav Savić, izvršni direktor firme "Gugi komerc" Dragoljub Milovanović, Miloš Vujović, Miloš Marović i Stevica Dragović, Igor Trnski, izvršni direktor "Trejd junika" Goran Bojanić, Novak Klisić, Mirjana Marović.



Kuljača je, koristeći funkciju predsjednika opštine Budva, prema Marovićevim instrukcijama donosio odluke o javnim nabavkama i prodaji državnog zemljišta.



Sekretar Sekretarijata za investicije Dragan Marović učestvovao je u donošenju odluka koje se tiču raspolaganjem imovinom budvanske opštine, a Latinović je bio zadužen za sačinjavanje i potpisivanje dokumentacije i omogućavao je ispunjenje kriminalnog plana.



Vlasnik preduzeća "Gugi komerc" Branislav Savić davao je naloge odgovornim osobama u preduzeću da zaključuju aneks ugovore i podnose zahtjeve opštini Budva za plaćanje.



Optuženi izvršni direktor "Gugi komerca" Dragoljub Milovanović sačinjavao je i potpisivao aneks ugovore i podnosio zahtjeve budvanskoj opštini.



Marović je priznao da je od druge polovine 2006. do kraja 2010. godine u Budvi podstrekao Kuljaču i Rađenovića da pribave imovinsku korist "Gugi komerc", da izgrade plato na Jazu bez postupka javnih nabavki, u čemu su mu pomogli Savić i Milovanović.



U maju 2007. godine zaključili su ugovor o zakupu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta. U tim poslovima preduzeću "Gugi komerc" pribavljeno je 2.739.218 eura imovinske koristi.



Marović je priznao da je opštinu Budva oštetio prilikom izgradnje poslovnog centra "TQ Plaza" od aprila 2007. do decembra 2010. godine.



U sporazumu se navodi da je Marović od maja 2008. godine do kraja decembra 2010. godine oštetio budvansku opštinu da bi omogućio protivzakonitu dobit preduzećima "AMD Budva" i preduzeću "Properti Montenegro".



Marović će zbog ovih krivičnih djela u zatvoru provesti dvije godine i platiti 50.000 eura kazne.



On je priznao i da je bio na čelu kriminalne organizacije koja je državni budžet oštetila prilikom gradnje Bulevara u Budvi, puta u selu Krapina i predmetima "Kopirajt i Properti investment".



Za to će morati da provede 10 mjeseci u zatvoru, plati 50.000 eura kazne i vrati 1.096.000 eura državi.