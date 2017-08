Butković: Nema nijednog razloga da Hrvatska odustane od Pelješkog mosta

Oleg Butković (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je u četvrtak kolegama u Bosni i Hercegovini kako nema nijednog razloga da Hrvatska odustane od gradnje Pelješkog mosta.

Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je u četvrtak kolegama u Bosni i Hercegovini kako nema nijednog razloga da Hrvatska odustane od gradnje Pelješkog mosta.

"Sporazum Tuđman – Izetbegović, činjenica, je na snazi, nije ratificiran u Hrvatskom saboru, ali se primjenjuje, tako da nema nijednog jedinog razloga da bi odustali od gradnje Pelješkog mosta. Molim kolege u BiH da u tim dobrosusjedskim i prijateljskim odnosima i ozračju to tako i shvate", odgovorio je ministar Butković nakon sjednice Vlade na pitanje kako je reagirao na pismo iz BiH.



Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović uputio je u srijedu pismo ministru Butkoviću u kojem je zaprijetio da bi BiH mogla jednostrano raskinuti ugovor o granici s Hrvatskom te odrediti granicu na moru ukoliko se, kako se navodi, ne obustavi izgradnja Pelješkoga mosta, podsjeća Hina.



Butković je rekao da će se pripremiti odgovor ministru u BiH te je podsjetio na stajalište Vlade RH koje je izrekao premijer Andrej Plenković da nema nikakvih pravnih prepreka za izgradnju Pelješkog mosta.



"Pelješki most simbol je težnji Hrvatske da spoji svoj teritorij, odnosno evropski teritorij, i to nikada nije i neće biti dovedeno u pitanje", naglasio je.



"Više puta smo potvrđivali da je Hrvatska osigurala prolazak kroz teritorijalno more i unutrašnje morske vode svim brodovima koji idu u i iz luke Neum, po hrvatskom ZERP-u, odnosno po članku 45. konvencije UN-a o pravu mora da će se osigurati neškodljivi prolaz između jednog dijela otvorenog mora ili isključivo gospodarskog pojasa u ovom slučaju hrvatskog ZERP-a i teritorijalnog mora druge države", rekao je Butković.



Dodao je i da je pomno pročitao pismo ministra iz BiH i da u tom pismu zapravo govori o razgraničenju.



"Želim naglasiti da se Pelješki most gradi isključivo na hrvatskom teritoriju, on je otprilike 500 metara udaljen od crte razgraničenja", istaknuo je. Na pitanje kada će se izabrati izvođači i kada se čeka 'prva lopata', ministar je odgovorio da će se 15. septembra predati ponude i da je konkurs išao u dva stepena.



"U prvom stepenu su se provjeravale pravne, tehničke i finansijske sposobnosti ponuditelja, oni koji su taj ispit položili ušli su u drugi stepen, sad smo pri kraju konkursa, 15. septembra predaju se ponude. Nakon toga će se otvoriti i ocijeniti te donijeti odluka o odabiru", najavio je Butković.



Dodao je i da na to svako ima pravo žalbe, a ako ih ne bude, krajem oktobra može se donijeti odluka o odabiru i krenuti u potpisivanje ugovora o izgradnji odnosno o odabiru izvođača i početku izgradnje Pelješkog mosta.