Američki kongresmen: Makedonija nije država, Kosovo i Bugarska je trebaju podijeliti

Dana Rohrabacher, američki kongresmen iz Republikanske partije, smatra kako parčanje Balkana još uvijek nije završeno te da Makedonija kao država treba prestati postojati.

Foto: EPA

Republikanski kongresmen Dana Rohrabacher sugerisao je da Makedonija "nije država" i da treba biti podijeljena između Kosova i Bugarske.



Prema Rohrabacherovom mišljenju, kreiranje Makedonije je propali projekt i trenutna atmosfera iziskuje prekrajanje granica.



"Moje mišljenje je da Makedonija nije država. Žao mi je, ali ona nije država", rekao je američki kongresmen za albansku televiziju Vizion Plus.



"U zemlji postoje velike razlike zbog kojih ljudi tamo nikada neće moći živjeti zajedno. Zbog tih razlika, Kosovari i Albanci iz Makedonije treba da postanu dio Kosova, dok bi se ostatak Makedonije pripojio Bugarskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji", kazao je Rohrabacher.



Upitan da li će predsjednik Donald Trump imati sličan stav kao on, Rohrabacher je rekao da trenutno raspolaže velikim utjecajem s obzirom na to da je član Komisije za vanjsku politiku.