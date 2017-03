Petnaest radnika Unis Toolsa već treći dan protestuju ispred zgrade Vlade Federacije BiH tražeći da im se ispuni obećano. Plate nisu dobili dvije godine, nije im uplaćivan staž i nemaju pravo na liječenje.

Petnaest radnika Unis Toolsa već treći dan protestuju ispred zgrade Vlade Federacije BiH tražeći da im se ispuni obećano. Plate nisu dobili dvije godine, nije im uplaćivan staž i nemaju pravo na liječenje.

"Ostali smo bez ikakvih prava. Niko nas nije primio, a svako jutro se najavljujemo. Ministar za energiju, rudarstvo i industriju Nermin Džindić obećao je da će sve to riješiti do 15. februara, ali nije. Osam nas je steklo uvjete za penziju prošle godine, ali nismo mogli otići. Ostali su sposobni za rad i ministar ih je obećao zaposliti, ali ništa. Sve su nas slagali, živimo na rubu egzistencije", rekao je predsjednik Štrajkačkog odbora vogošćanskog Unis Toolsa Dževad Bešlija za Klix.ba.



Istakli su da će ispred zgrade Vlade FBiH dolaziti svaki dan jer nemaju drugog izbora niti se imaju kome drugom obratiti s obzirom na to da je Vlada FBiH stopostotni vlasnik.



"Oni su krivi što Unis Tools nema proizvodnje već dvije godine. Postavili su svoj menadžment koji ne dolazi na posao, a nadzorni odbor ništa ne poduzima. Višemilionska imovina propada", rekao je Bešlija.



Podsjetimo, Općinski sud u Sarajevu je prošle godine odbio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u nekadašnjem privrednom gigantu.