Lutrija BiH i FK Željezničar potpisali ugovor o saradnji i pripremili iznenađenje za navijače

Lutrija BiH podržala je najveći infrastrukturni projekat FK Željezničar te na taj način doprinjela zajedničkim naporima Uprave, navijača i drugih partnera ka stvaranju jedne od najljepših fudbalskih priča u regionu.

"Lutrija BiH je društveno odgovorna kompanija i ovim potezom je dokazala da to nije samo floskula. Nadam se da je ovo samo prvi u nizu projekata koji će FK Željezničar da realizuje sa Lutrijom BiH. Drago nam je da je naš projekat izgradnje istočne tribine te transparentno poslovanje kluba privukao brojne partnere da daju svoj doprinos, te se nadam da će ovaj potez Lutrije BiH biti smjernica i ostalim kompanijama u BiH da se uključe u projekte FK Željezničar", kazao je direktor FK Željezničar, Mirsad Šiljak."U svom 65-godišnjem djelovanju imali smo priliku da podržimo veliki broj projekata u oblastima kulture, umjetnosti i sporta. Upravo jedan od takvih je i projekat FK Željeznicar te mi na ovaj način želimo da doprinesemo budućem razvoju kluba. Drago nam je da pokrenuta jedan ovakva priča jer je pokazala koliko pozitivnog može da se uradi kada se svi ujedinimo", rekli su iz Lutrije BiH.Pored saradnje sa FK Željezničar, Lutrija BiH je pripremila i iznenađenje za sve punoljetne navijače koji dođu na utakmicu koja ce se odigrati u subotu sa FK Mladost DK. Lutrija BiH je obezbjedila bonuse u iznosu od 10 KM za sve one koji se nisu registrovali na elektronskom novčaniku Lutrije BiH (e.lutrijabih.ba) - platformi putem koje se mogu igrati igre Lutrije BiH i putem interneta. Ono sto je potrebno jeste sačuvati ulaznicu sa utakmice i nakon uspješne registracije i aktivacije računa istu predati u bilo kojem uplatno-prodajnom mjestu Lutrije BiH.Aktivacija bonusa je moguća do 17.03.2017. samo sa pojedinačnim ulaznicama za utakmicu sa FK Mladost DK.Uputstva za aktivaciju:1. Registracija novih igrača ( 18 + ) na web stranici www.lutrijabih.ba 2. Aktivacija računa3. Odlazak u bilo koju poslovnicu Lutrije BiH i uz predaju ulaznice i predočenje ličnog dokumenta aktivirate bonus od 10 KM na svoj račun4. Aktivacija bonusa je moguća do 17.03.2017.