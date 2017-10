Tuzlak Edin Grbić ovisi o boci s kisikom, za transplantaciju pluća potrebno 235.000 KM

Tuzlaku Edinu Grbiću je 2012. godine dijagnosticirana intersicijska bolest pluća sa definitivno difuznom plućnom fibrozom. Život ovog 40-godišnjaka danas je vezan za bocu s kisikom, a spas predstavlja jedino transplantacija pluća u Austriji, za koju je potrebno skoro 235.000 KM.

Edin je suprug i otac dvoje maloljetne djece te dugogodišnji uposlenik Rudnika uglja Kreka. Od 1997. godine radio je kao elekričar na površinskom kopu Dubrave.



Zdravstveno stanje počelo se pogoršavati 2012. godine. Zamor, kašalj, otežano disanje, gubitak tjelesne težine i nemogućnost nošenja tereta bili su prvi simptomi koji su ukazivali na narušeno zdravstveno stanje.



Nakon detaljnog ljekarskog pregleda koji je činila i biopsija pluća, kod Edina je 2013. godine utvrđeno da kapacitet pluća iznosi 75 posto, a uspostavljena je i zvanična dijagnoza intersicijska bolest pluća sa definitivno difuznom plućnom fibrozom.



Ovo oboljenje je okarakterisano kao profesionalno, Edin je dobio promjenu radnog mjesta te je iz površinskog kopa Dubrave prebačen u upravu preduzeća na mjesto tehničara.



Promjena radnog mjesta, nažalost, nije bila dovoljna, jer kako je vrijeme odmicalo kapacitet pluća se smanjivao. Svoj danak bolest je uzela u oktobru 2015. godine, kada je Edin sa drastično smanjenim kapacitetom pluća priključen na bocu s kisikom koju mora koristiti 24 sata dnevno. Danas se samostalno veoma teško kreće, a zimske dane provodi u fotelji i uz bocu s kisikom.



"On iz kuće izlazi samo ako mora u bolnicu. Sat vremena mu treba dok siđe niz stepenice, a isto toliko i dok se popne", priča nam Edinova supruga Indira.



S obzirom na to da mu kapacitet pluća danas iznosi svega 25 posto, jedini spas za ovog Tuzlaka predstavlja transplantacija pluća u Općoj univerzitetskoj klinici (AKH) u Beču, za koju je potrebno 120.000 eura (blizu 235.000 KM).



"Ovdje su iscrpljene sve mogućnosti za liječenje. Upit smo slali i klinici u Sloveniji, međutim njihov odgovor je bio da mogućnost transplantacije postoji jedino u klinici AKH u Beču", kaže Indira.



Edin je 26. jula prošle godine krenuo u Beč gdje su mu u klinici AKH izvršene pretrage, a u odgovoru koji je porodica dobila navedeno je da je transplantacija pluća moguća, s tim da je neophodno uplatiti cjelokupan iznos koji porodica nije u mogućnosti samostalno prikupiti.



"Edin se već nalazi u austrijskom transplant programu, a nakon što novac bude uplaćen na račun klinike, on će se automatski naći i u evropskom transplant programu", dodaje Indira.



Svi koji žele pomoći Edinu to mogu učiniti putem žiroračuna:



Raiffaisen banka dd Bosna i Hercegovina



Swift code: RZBABA2S



Adresa: Zmaja od Bosne bb Sarajevo



Iban code: BA391613000014134313



Full beneficiary address: Vršani 89 Tuzla



Novac možete uplatiti na broj žiroračuna u KM



Edin Grbić



JMBG: 1812977180013



TRANSAKCIJSKI RAČUN: 1613000014134313



Pored žiroračuna korisnici BH Telecoma Edinu mogu pomoći i pozivom na humanitarni broj 090 292 097 kojim donirate 3 KM.



Za sve dodatne informacije porodici Grbić se možete obratiti putem broja 00387 62 069 079.