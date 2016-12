Bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka je s prijateljem Abedinom Mujezinovićem u mjestima Mihatovići kod Tuzle, Snagovo kod Zvornika i Vrbanjci kod Kotor Varoši, podijelio novogodišnje paketiće djeci, a projekat je realizirala Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" Sjeverne Amerike.

Novogodišnje poklone u kojima su bili školski pribor, slatkiši i igračke dobilo je 200 učenika, a Tuka i Mujezinović su se družili s mališanima.



Projekat je baziran na namjeri da se učenicima i nastavnom osoblju u školama u BiH koje se susreću s problemima u funkcioniranju osiguraju kontinuirana pomoć i podrška.



"Preporod Sjeverne Amerike kontinuirano prati dešavanja vezana za probleme u obrazovanju, negiranje bosanskog jezika i borbu mališana i njihovih roditelja u Vrbanjcima za svoja prava. Mi želimo podržati tu borbu i poručiti da smo protiv bilo kakvih kršenja ljudskih prava. Djeca u Bosni i Hercegovini trebaju znati da imaju svoje vršnjake, Bošnjake, koji žive u Americi, a koji im žele pomoći i podijeliti teret s kojim se suočavaju", izjavila je predsjednica Preporoda Sjeverne Amerike Senada Cvrk Pargan te dodala:



"Mi smo ovim projektom željeli razviti jedan novi osjećaj pripadnosti kod djece, koji se rađa kada znaju da negdje daleko postoje sunarodnjaci, prijatelji koji misle na njih. Posebno nam je važno generacijsko povezivanje. Sa druge strane, naš cilj je da podržimo djecu u školama koje se susreću s finansijskim problemima. Naše mogućnosti su ograničene, ali mi smo ovim putem ukazali na važnost obrazovanja i povezivanja".



Finansijska sredstva za realizaciju projekta osigurana su kroz donatorsku akciju u Sjevernoj Americi, a paketići su podijeljeni od 25. do 30. decembra.



Amelov prijatelj, sportski partner i atletičar Abedin Mujezinović je kazao da je sretan što su mogli usrećiti mališane svojom posjetom.



"Zaista prilikom posjete ovim mjestima čovjeku bude teško. Međutim, kada vidite osmijeh djece, zadovoljstvo zbog malog paketića, to je neprocjenjivo i nema ovozemaljsku vrijednost. Toliko malo treba da nekoga učinimo sretnim i drago mi je da je moj prijatelj Amel bio dio ovoga i što je svojom prisustvom ostvario nečije želje", kazao je Mujezinović.



Tuka je za Klix.ba izjavio kako se uvijek rado odazove akcijama koje imaju za cilj usrećiti djecu.



"Meni je bilo drago što su me pozvali da budem dio ove akcije i drago mi je što smo bar na trenutak obradovali ovu djecu. Sve je ovo malo koliko oni zaista zaslužuju. Teško je bilo, ali njihov osmijeh i sreća lijek su za sve", izjavio je Tuka za naš portal.



