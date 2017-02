Nakon uspješne operacije u Turskoj: Ajdin Žigonja hitno treba pomoć dobrih ljudi

Sedmogodišnji Ajdin Žigonja prije nekoliko dana uspješno je operisan na klinici Acibadem u Turskoj. Poruke brzog oporavka koji je osvojio srca svih građana Bosne i Hercegovine stigle su na njegovu adresu, ali zbog komplikacija koje su nastale Ajdin ponovo treba pomoć dobrih ljudi.

Redakciji portala Klix.ba obratio se Elvis Žigonja otac sedmogodišnjeg Ajdina koji je istakao kako su danas trebali biti otpušteni iz bolnice i na putu za Bosnu i Hercegovinu, ali da su komplikacije nastale kada je Ajdinu isključen kateter."Zbog bolesti Spine bifide koja je povezana sa urinarnim infekcijama te zbog nemogućnosti kontrolisanja mokrenja i stolice, Ajdinu je urađen niz pretraga i testova na mokrenje tokom čitavog današnjeg dan. Problem je što Ajdin ne izmokri svu mokraću iz mjehura te se naknadnim punjenjem isto dešava. S obzirom da je Ajdinovom operacijom otklonjen peti pršljen, koji je bio zadebljan i stvarao pritisak na živce koji imaju veze sa kontrolisanjem mokrenja i donjeg tijela, ljekari su došli do zaključka da će se Ajdinu nakon povratka osjećaja u lijevoj nozi vratiti i osjećaj za mokrenje, ali da to Ajdin ne zna jer se mjehur nikada nije u potpunosti ispraznio", poručio je Elvis.Pred Ajdinom su svakodnevne kontrole i ispitivanja, a sve sa ciljem kako bi se sačuvali bubrezi i spriječilo pogoršanje stanja sedmogodišnjeg Zeničanina."Jako smo se prepali novonastale situacije, ali smo isto tako odlučni da smanjimo bilo kakav rizik napada bubrega te da se našem Ajdinu na što bolji način olakša dalji tok zivota. Mi sada stvarno ne znamo koliko će sve ovo koštati, ali ćemo svakako učiniti sve da uz Allahovu pomoć i vašu, u koju se uzdamo, i ovu prepreku riješimo", dodao je Elvis.Za sve dobre ljude koji su u mogućnosti pomoći Ajdinu, to mogu uraditi uplatama novca na račune za BiH i inostranstvo.Intesa SanPaolo BankaNa ime: Ajdin ZigonjaRacun banke: 154-001-00000019-10Broj tekuceg racuna: 915791Z1Z66413.Intesa Sanpaolo Banka, Obala Kulina bana, 71000 Sarajevo.Primatelj: Ajdin Zigonja, Reisa Causevica 11IBAN: BA391542019991579154SWIFT: UPBKBA22Za sve informacije možete se obratiti i Ajdinovom ocu Elvisu na kontakt Viber telefon: +38762062226 ili mail: zigonje@gmail.com