Da dobrota i humanost nemaju i ne poznaju granice dokazali su i iznajmljivači soba i apartmana iz Hrvatske kada su početkom juna na Facebooku pokrenuli inicijativu "Iznajmljivači sa srcem" preko koje su, u terminima kada nemaju goste, ponudili besplatan smještaj porodicama s djecom s posebnim potrebama. Inicijator cijele priče koja se veoma brzo proširila na cijelu regiju je Vjera Matulić iz mjesta Postira na Braču.

"Na jednoj stranici preko koje se rezerviše smještaj našla sam oglas gospođe Nikoline Kadijević iz Dubrovnika koja je nudila besplatan smještaj za porodicu koja ima dijete s posebnim potrebama. Oduševila sam se i nadovezala na njen post i u roku od nekoliko minuta imale smo porodice koje trebamo ugostiti. Cijeli dan sam razmišljala o tome koliko još djece ima i ko bi to osim nas volio uraditi. Zatim sam odlučila pokrenuti grupu ", ispričala nam je Vjera.Njena ideja proširila se veoma brzo i van granica Hrvatske te dokazala da je još uvijek mnogo onih koji imaju veliko i otvoreno srce. Na njenu inicijativu grupu je u našoj državi pokrenula Željka Marić-Katanić iz Srebrenice koja je svoje aktivnosti, pored obaveza u Udruženju roditelja hendikepirane djece i omladine Leptir iz Srebrenice i Sportskom savezu MeNeRaLi RS, usmjerila kako bi pomogla djeci s posebnim potrebama iz Bosne i Hercegovine da odu na more."Njima je more rehabilitacija", naglasila je Željka.U međuvremenu su se u priču uključili i Vozači velikog srca koji pomažu porodicama iz BiH, Hrvatske i Srbije da se prevezu do smještaja i natrag. Međutim, Vjera nam priča kako, iako su i u BiH uspjeli napraviti grupu Vozači sa srcem po hrvatskom principu i otvoriti račun za donacije za putovanje ovim porodicama, odziv nije veliki, zbog čega je račun skoro prazan."Izignorirali su nas svi kojima smo se do sada obratili. Te su porodice na vrhu iznemoglosti u svakom smislu pa i finansijskom i potrebna im je pomoć da se oporave, odmore i da im se djeca rehabilitiraju. U Hrvatskoj i Srbiji je svijest na znatno višem nivou nego u BiH gdje nismo naišli na razumijevanje problema", rekla je Vjera.U nadi da će svijest proraditi i među bh. građanima, Vjera napominje kako ima mnogo djece za koju je ponuđen smještaj, ali nedostaje novac koji bi pokrio putne troškove."Ponuda apartmana porodicama koje imaju djecu s posebnim potrebama je puno više od toga, jer im pokazuje da ih društvo prihvata i da su njihova djeca dobrodošla. Oni trebaju promjenu okoline, a more je najbolji terapeut", rekla je Vjera apelirajući na ljude iz naše države da pomognu svojim sugrađanima koji imaju djecu s posebnim potrebama.Kao primjer toga koliko im ovo znači navela je jednu majku koja je sa svojim djetetom na moru provela četiri dana i nakon toga napisala kako je njeno dijete više napredovalo nego za mjesec dana kompletnih terapija kod kuće.