Elvir Čuzović (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Elvir Čuzović zvani Ćuza od 1992. godine boluje od hroničnog zastoja bubrega. Već 17 godina svaki drugi dan ide na dijalizu koja traje po četiri sata. Nakon brojnih poteškoća, komplikacija i svakodnevne borbe Elviru može pomoći samo kadaverična transplantacija bubrega u Francuskoj za koju mu je potrebno još 40.000 KM.

"Tokom rata sam izmješten na dijalizu u Francusku. Majka mi je 1995. godine dala bubreg i on je radio osam godina. Od 2000. godine, kada je prestao raditi, ja idem na dijalizu", započeo je 40-godišnji Elvir priču o svojoj životnoj borbi.



Protekle tri godine on je sakupljao novac za liječenje. Kada je sakupio 40.000 eura, koliko je potrebno za transplataciju bubrega u Francuskoj, novac je uplatio na račun humanitarne organizacije Otvorena mreža. Uspio je otići na pregled u Nicu i zakazati termin transplantacije. Međutim, njegova borba tu nije završena.



"U međuvremenu su se javili problemi s nogama koje i danas imam. Dobio sam začepljenje arterija i ljekari u Sarajevu su mi trebali amputirati nogu. Imao sam nesnošljive bolove, mjesecima nisam spavao i mislio sam da mi niko ne može pomoći. Tada su me iz Otvorene mreže hitno poslali za Njemačku gdje su mi pročistili arterije i, na sreću, spasili nogu. Ali, tu sam ostao bez pola novca za transplantaciju", kazao nam je Čuzović.



Vratio se iz Njemačke, nastavio dijalize, ali prošle godine je zbog novih začepljenja arterija na nogama ponovo hitno prebačen u tuzlansku bolnicu. Ljekari su mu uspjeli pročistiti vene, ali Elviru je iz dana u dan sve lošije zdravstveno stanje.



"Gledam svoju krv kako se čisti već 17 godina. Nemam nikoga, stradao sam od dijalize i vjerovatno se neću moći više nikad transplantirati. Ljudi su mi godinama govorili 'šta ćeš Elvire, tako ti suđeno'. Jeste, znam, jer ja sam niko i ništa", napisao je Čuzović jučer na svom Facebook profilu.







Nakon što je ostao bez 40.000 KM prijeko potrebnih za transplantaciju bubrega, Elvir je odustao od novih humanitarnih akcija.



"Mene je više sramota sakupljati novac. Ne znam šta će ljudi misliti. Vrlo je to nezgodna i osjetljiva stvar iako ja mogu dokazati gdje sam potrošio svaku marku koja je prikupljena za mene", istaknuo je Čuzović.



S obzirom na to da je na listi čekanja, ljekari u Nici rekli su mu da samo treba uplatiti još 40.000 KM za kadaveričnu transplantaciju bubrega.



On živi u Sarajevu s roditeljima. Nije oženjen i nema djece. Iako je, kako kaže, umoran od svega, u nadi da ćemo mu pomoći da što prije prikupi novac za transplantaciju u Francuskoj, tražili smo mu broj bankovnog računa.



Svi ljudi koji žele pomoći Elviru da što prije ozdravi mogu to uraditi uplatama na sljedeće račune:



Tekući račun



Broj: 1541049993865347

Banka: Intesa Sanpaolo



Devizni račun



IBAM: Ba391541049993865347

SWIFT kod: UPBKBA 22