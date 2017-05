Dvogodišnja Almedina Šiko slijepa je i nepokretna. Rođena je u 29 sedmici i odmah je smještena u inkubator gdje je provela prve četiri sedmice svog života. Majka ju je napustila, a brigu o njoj preuzela je nana Ajša.

Pored ove tragične sudbine male Almedine, ovu porodicu je prije nekoliko godina zadesila još jedna tragedija, a to je smrt Almedininog brata, dječaka koji je tada imao samo 10 godina. Dječak Sejdo Šiko je sa svojim ocem zbog siromaštva skupljao željezo što je Sejdu otjeralo u smrt.Sada, njegova sestra Almedina treba pomoć svih nas kako bi joj se pokušao vratiti vid i omogućilo funkcionisanje nogu. Nedavno je Almedinin slučaj dobio pažnju na društvenim mrežama, a veću akciju sa konkretnim planovima Udruženje Pomozi pokrenulo je nakon što je Almedina izašla iz bolnice u Tuzli.Prvi korak je da Almedina ode do Zagreba kako bi se uradili dodatni nalazi, a za krajnju destinaciju je planirana Turska gdje bi ova hrabra djevojčica trebala imati adekvatno liječenje.Za pomoć Almedini možete pozvati broj 090 291 091 i donirati 2 KM, dok pozivom na broj 090 290 029 donirate 1 KM.Direktnu uplatu putem kartice (credit ili debit) možete izvršiti putem stranice https://www.gofundme.com/pomoc-za-almedinu-siko Za uplate iz BiH:Intesa Sanpaolo Banka BIH154-160-20044490-67Za uplate iz inostranstva:Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BIHSWIFT CODE:UPBKBA22IBAN: BA39 1541602004449067Primalac: Udruženje “Pomozi”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 SarajevoSvrha: Za Almedinu ŠikoPaypal: [email protected] Za više informacija možete kontaktirati Udruženje Pomozi ili direktno kontaktirati Almedininu porodicu na broj 061 951 144, a možete ih naći na adresi Pribava bb, Gračanica.