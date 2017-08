Kako bi pomogla svom ocu Rasimu Jusiću, kojem je hitno potrebno 80.000 KM za transplantaciju bubrega, Ajla je organizirala još jednu humanitarnu akciju u sklopu koje svaki dan ispred Vječne vatre prodaje ručno rađene magnete.

Na dijalizu, nakon koje je umoran i malaksao, Rasim ide tri puta sedmično. Sve to traje dvije i po godine. Iako bi mu supruga bila donor bubrega, za transplantaciju mu je potrebno 80.000 KM. Humanitarna akcija je već pokrenuta, a u želji da građanima u znak zahvalnosti ponude nešto novo Ajla i njena majka Nisveta došle su na ideju izrade magneta.



"Kako bismo ovu priču učinili i kreativnom, a ne samo tužnom što jeste sama po sebi, mama i ja same farbamo unikatne ukrase od kojih pravimo magnete: Sebilj, srce, vrata-zvekir. Proces traje duže od dva sata dnevno, a pored toga uspijevamo iznositi humanitarni sto za mjesec august ispred Vječne vatre i u Ferhadiji, preko puta Bennetona", rekla je Ajla.



Svaki magnet je poseban i ima svoju čar jer kupovinom ovih magneta direktno pomažete čovjeku kojem je pomoć zaista potrebna. Njena majka Nisveta inače se bavi slikarstvom i kreativnim radom, a Ajla ističe kako su u borbi za Rasimov novi život željele biti jake, inspirativne i istrajne.



"Prodaja ide odlično. Magnet košta 5 KM, a svakome ko da više novca smo zahvalni. Na prijedlog mojih iskrenih i divnih prijatelja, njihovi roditelji su magnete nosili i prodavali svojim kolegama na poslu", rekla je.



Zahvalna dobrim ljudima kojima je okružena i svim onima koji im na bilo koji način pruže pažnju Ajla ističe kako je svaka nova ideja zlata vrijedna.



"Najviše hvala i svaka čast mojoj mami bez koje bi naši životi bili prazni i tužni", zaključila je Ajla.



Ukoliko niste u prilici prošetati Sarajevom i pomoći porodici Jusić kupovinom magneta, možete to učiniti i pozivom na humanitarni broj 090 291 016 i na taj način donirati 2 KM.



Također je moguće izvršiti uplatu na transakcijski račun 3383202570395637

Banka: UniCredit Bank

Travnička 24

71 000 Sarajevo



Uplata za dijasporu:

IBAN: BA393387202847202785

ACC. NO: 45098266101

Banka: UniCredit Bank