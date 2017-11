Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca organiziralo je tribinu pod nazivom "9. novembar - Da se ne zaboravi", u povodu godišnjice rušenja Starog mosta. Prigodna predavanja održali su penzionisani muftija Seid ef. Smajkić, profesor Fahrudin Rizvanbegović i profesor Sead Pašić.

Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca organiziralo je tribinu pod nazivom "9. novembar - Da se ne zaboravi", u povodu godišnjice rušenja Starog mosta. Prigodna predavanja održali su penzionisani muftija Seid ef. Smajkić, profesor Fahrudin Rizvanbegović i profesor Sead Pašić.

Fahrudin Rizvanbegović ustvrdio je da je taj 9. novembar jedan od najtežih dana za hrvatski narod.



"Izgleda paradoksalno, ali ovim aktom oni oni su se izopćili iz civiliziranog svijeta, tako da je to najteži dan za nas koji nismo u tome učestvovali i na kraju krajeva to je jedan od najtežih dana za svjetsku kulturnu baštinu. Svi smo na gubitku ovim danom. Ljudi koji iz ovoga probaju izići na taj način da će proglasiti herojima one koji su ovo uradili rade najveću štetu hrvatskom narodu", kazao je Fahrudin Rizvanbegović u uvodu.



Nakon trideset godina niko neće znati da je postojao neki Praljak ili Prlić, nastavio je Rizvanbegović, nego će se govoriti da su Stari most srušili Hrvati, a to se nije smjelo dogoditi.



"Svejedno je da li će oni iz ovog izaći s ovom istom kaznom, povećanom ili smanjenom to je prolazna stvar. Činjenica je da su zločinci i da su srušili Stari most i svi to znamo, i Bošnjaci i Hrvati i Srbi i međunarodna zajednica. To je nešto što se ne može izbrisati. Pogrešna politka koju vode predstavnici hrvatskog naroda je zaista krajnje pogrešna. Izgubiti trideset posto stanovništa i istrajavati na jednoj zabludi je nepojmljivo", kazao je Rizvanbegović.



Rizvanbegović se zapitao kome hrvatsko vodstvo danas želi napraviti Herceg-Bosnu.



"Svi znaju da Stari most nije bilo legitimna vojna meta, kao što neki govore. To je licemjerje, ne može Stari most biti legitimna meta ničega", kazao je na kraju Rizvanbegović.



Seid ef. Smajkić je kazao da je Stari most monument svjetskog značaja, kruna islamskog graditeljstva.



"Stari most simbolički predstavlja i minaret Mesdžida sultan Selimova koji je neposredno uz njega i služio je kao bogomolja za posadu. S njegovog hrbata oglašavao se ezan i tamo je postojao kamen koji se zvao 'ezan taš'. Ja sam u svom radu spomenuo da su hrvatski ekstremisti slavili kada su srušili Stari most i poznato je šta su rekli. Rekli su da su jednim pogotkom uništili dva cilja, most i minaret", kazao je Smajkić.



Muftija Smajkić prisjetio se tog dana, kad je u vrijeme rušenja Starog mosta bio u Spomen kući Džemala Bijedića.



"Osjećaj nemoći i tuge ostavio je traga na svakom onom koji je proživio te trenutke", izjavio je Seid ef. Smajkić.