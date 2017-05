Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark održao je danas sastanak sa 12 predstavnika poljoprivrednih udruženja iz osam zemalja članica EU, koji borave u Sarajevu, a u obraćanju medijima nakon sastanka osvrnuo se na ulogu poljoprivrede u Evropskoj uniji, kazavši da će u procesu pristupanja EU sektor poljoprivrede biti najviše pogođen promjenama i to na pozitivan način.

"Poljoprivrednici će kroz poljoprivredne programe steći bolje bolje uslove za rad, ali i za privređivanje. To vrijedi za članice Evropske unije jednako kao i za zemlje koje imaju status kandidata", kazao je Wigemark.



Napomenuo je da BiH još uvijek nema status kandidata, ali da ne postoji nikakav razlog da ne počnu pripreme poljoprivrednih udruženja za takve programe.



"Poznato je da u BiH je bilo jako puno informacija u smislu šta podrazumijeva proces integracija kad je riječ o poljoprivredi. To podrazumijeva promjenu čitavog načina organizacije, od fitosanitarnih i drugih uređenja... Također to podrazumijeva odgovoriti na izazov proizvodnje prema standardima EU", poručio je Wigemark.



Ističe da vjeruje da će poljoprivrednici moći podijeliti bar djelić iskustva sa poljoprivrednim proizvođačima iz EU, bez obzira na to što je struktura u BiH rascjepkana.



"U konačnici će se usvojiti cjelodržavna strategija za sektor poljoprivrede. Aktivnosti su uveliko u toku na nivou BiH, kao i na entitetskim nivoima. Nema razloga za bilo kakvim daljnjim čekanjima za usvajanje cjelodržavne strategije", zaključio je Wigemark.