Šef Delegacije Evropske unije (EU) i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark poručio je liderima u BiH, odnosno svima koji govore uime naše zemlje, da će od svih predstavnika institucija EU čuti istu stvar, a to je da ih izgovori ne zanimaju.

Wigemark je to izjavio u pogledu konstatovanog "zastoja u cijelom nizu reformi", a nakon što su mu danas predstavnici Alijanse za EU integracije uručili dokument "Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH".



Istakao je da EU nije ta koja može provoditi reforme umjesto vlasti u BiH.



"S druge strane, ukoliko dužnosnici u BiH ne žele reforme, i to je u redu. Nema veze, mi ćemo se baviti nekim drugim pitanjima", kazao je šef Delegacije EU na današnjoj pres-konferenciji, dodajući da ih priča ne interesuje te da hoće da vide konkretne rezultate.



Također je podvukao da preuranjenu izbornu kampanju EU neće prihvatiti kao izgovor za neostvarivanje konkretnih rezultata.



Naglasio je da političke igre za žrtve imaju reforme, ali da su prave žrtve zapravo građani.



Ocijenio je da je u nekim oblastima napredak vidljiv, a u nekim nikako, kao što je sloboda medija.



Proces davanja odgovora na pitanja iz Upitnika ocijenio je uspješnim, jer, kako je rekao, uspjeh je već ostvaren na temelju dosadašnjih rezultata, prisustva i interesa medija, a koji se može pripisati svima, ne samo državnim službenicima.



Podsjetio je na obraćanje predsjednika Evropske komisije Jean-Claudea Junckera prije mjesec dana, koji je dao rokove za članstvo dvije zemlje u regiji - Srbiju i Crnu Goru, i to do 2025. godine.



S tim u vezi, Wigemark je ukazao na to da ulazak susjedne Hrvatske u EU te najava ulaska Srbije i Crne Gore znači da su ove zemlje zaista na čvrstom putu ka EU.



"BiH se otisnula na taj isti put s podnošenjem aplikacijom za članstvo. Prije dvije godine niko nije ni pomišljao da ćemo danas sjediti i razgovarati o odgovorima na Upitnik, uključujući odgovore koje je pripremio nevladin sektor", kazao je.



Za ulogu nevladinog sektora kazao je da je apsolutna ključna u ovom procesu te da bez njihovog cjelovitog angažmana u procesu EU integracija - neće biti pravih integracija.



Istakao je da je Alijansa dala važan doprinos procesu odgovaranja na pitanja iz Upitnika, odgovorivši na 716 pitanja od otprilike 3.000, koliko ih ima.



Kazao je i to da u BiH postoje skeptici koji ne vjeruju u evropski put, ali Wigemark je izrazio uvjerenje da bi se većina složila s tim da je to najbolji put.



"Možemo se ne slagati oko toga kako napredovati na tom putu, ali on će se desiti kad-tad. Taj proces se već odvija", zaključio je.



Pozitivnim je ocijenio to što se, u BiH, za promjenu, vodi diskusija o ekonomskim pitanjima, kao i to da mehanizam koordinacije funkcionira te da se većina odgovora već priprema.



"Naravno, ovo je tek početak, nadam se da ćete nastaviti u tom pravcu", poručio je.



Novinarima se obratio i Igor Stojanović iz Alijanse za EU integracije koji je kazao da je alternativne odgovore za Upitnik zajednički kreiralo 135 članova Alijanse koju čine nevladine organizacije, preduzeća, mediji, aktivisti i predstavnici akademske zajednice.



Istakao je da, iako EU integracije jesu put ka boljem životu, ipak treba razumjeti da i pored provođenja reformi, najveći broj društvenih problema ostane neriješen, jer, kako je rekao, reforme se mogu provoditi i formalno i suštinski.



"Ako nema pritiska javnosti na institucije, političari su skloniji varijanti formalnih reformi, dijelom zbog svojih uskih interesa, a dijelom zbog toga što nemaju prave informacije o pravim problemima u raznim segmentima društva", smatra Stojanović.



Poručio je da Alijansa želi doprinijeti da se uključi što veći broj pojedinaca, organizacija, firmi, medija i stručnjaka kako bi pomogli identificirati probleme koje treba rješavati kroz nove zakone i njihove formulacije



"Ako želimo bolje uslove život, morat ćemo se lično uključiti da se to i dogodi", kazao i dodao da je to i bio razlog formiranja Alijanse koja će djelovati kao alat za učešće u reformama za sve zainteresirane strane.



Ohrabrio je institucije u BiH da prepoznaju značaj sektorskog partnerstava u provođenju reformi te da primjene dobre prakse zemalja koje su uspješno provele reforme.



Najavio je da bi Alijansa trebala raditi narednih 10 godina uz poruku da "moramo uraditi više od onoga što EU od nas traži i očekuje" te da "nemamo više vremena za gubljenje".



Duško Vučić iz Alijanse za EU integracije pojasnio je da je Alijansa inicirana u aprilu te da je posljednjih šest mjeseci poslužilo da se promoviraju njena ideja i ciljevi, okupe učesnici i formiraju Radne grupe za pojedine oblasti.



Pružanjem odgovora na Upitnik Evropske komisije, kako je rekao, stvorila bi se kohezija između članova Radnih grupa, ali i unutar Alijanse.



Dodao je da Alijansa okuplja 12 Radnih grupa, 135 registriranih članova te pokriva 38 općina u BiH.