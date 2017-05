Danielsson: EU perspektivu pretvoriti u stvarnost iako put za BiH nije lagan

Christian Danielsson (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji koji je Bosna i Hercegovina podnijela u februaru 2016. godine predstavlja jednostavnu stvar zemlja je odabrala više demokratske standarde i prosperitetniju budućnost za svoje građane. Put na koji je krenula nije lagan i na njemu postoje mnogi izazovi izjavio je danas u Sarajevu Christian Danielsson, generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji.

Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji koji je Bosna i Hercegovina podnijela u februaru 2016. godine predstavlja jednostavnu stvar zemlja je odabrala više demokratske standarde i prosperitetniju budućnost za svoje građane. Put na koji je krenula nije lagan i na njemu postoje mnogi izazovi izjavio je danas u Sarajevu Christian Danielsson, generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji.

"Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji koji je Bosna i Hercegovina podnijela u februaru 2016. godine predstavlja jednostavnu stvar - zemlja je odabrala više demokratske standarde i prosperitetniju budućnost za svoje građane. Put na koji je krenula nije lagan i na njemu postoje mnogi izazovi", izjavio je danas u Sarajevu Christian Danielsson, generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji.



U svom obraćanju učesnicima SBF-a Danielsson je dodao da je Reformska agenda, koju čini skup sveobuhvatnih socioekonomskih reformi i reformi u oblastima vladavine prava i javne uprave, ključna.



"Vlasti u Bosni i Hercegovini su napravile napore ka njenoj provedbi u protekle dvije godine, na državnom i entitetskom nivou, što je dovelo do nekih ohrabrujućih početnih rezultata. Samo prošle sedmice, smanjene cijene lijekova su stupile na snagu zahvaljujući novom pravilniku o lijekovima, što dovodi do uštede za građane od otprilike 70 miliona KM. To je samo jedan primjer koji pokazuje koliko građani imaju koristi od Reformske agende. Njena provedba se mora nastaviti kako bi proizvela više konkretnih i vidljivih poboljšanja u njihovom svakodnevnom životu. Politike podjela i uski partijski ili etnički interesi nisu ono što je potrebno građanima Bosne i Hercegovine i ne pomažu zemlji u njenom napretku ka EU", dodao je Danielsson.



Daljnje osnaživanje regionalne ekonomske integracije bi, kako je naglasio, također doprinijelo tome da se Bosna i Hercegovina i druge zemlje zapadnog Balkana bolje pripreme za buduće pristupanje EU.



"Evropska komisija će nastaviti da podržava Bosnu i Hercegovinu u provedbi ovih reformi, zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, uključujući se putem opsežne finansijske pomoći. Od 2007. godine za podršku reformama je osigurano oko 800 miliona eura, a dodatna sredstva će biti dostupna kada Bosna i Hercegovina dogovori potrebne strategije za cijelu zemlju u oblastima kao što su zapošljavanje, okoliš, energetika i poljoprivreda", naveo je.