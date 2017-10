Crnadak: Želimo kandidatski status u prvoj polovini naredne godine

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas u Podgorici da BiH želi kandidatski status u EU u prvoj polovini naredne godine.

Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas u Podgorici da BiH želi kandidatski status u EU u prvoj polovini naredne godine.

Govoreći na konferenciji "Crna Gora i EU: Deseta godišnjica od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju", Crnadak je rekao da je prošla godina, što se tiče evropskih integracija BiH, bila uspješna, dok je ove godine bilo zastoja.



"Najveća prepreka putu BiH u EU smo mi sami, političke strukture u BiH", rekao je Crnadak.



Govoreći o problemima koji otežavaju evropski put BiH, Crnadak je naveo nedostatak vladavine prava i problem sudstva, s obzirom da nema nijedne presude za "visoku korupciju".



"Problem je i neefikasno sudstvo, kao i pitanje ratnih zločina", istakao je Crnadak.



On kaže da je dobro što u BiH, kao i entitetima postoji pozitivno raspoloženje prema EU, kao i konsezus svih političkih struktura da se ide putem ka integracijama u EU.



"Ono što očekujemo u narednom periodu je odluka o statusu kandidata i započinjanje pregovora sa EU. To očekujemo u prvom dijelu naredne godine", istakao je Crnadak.



Konferenciju je otvorio crnogorski predsjednik Filip Vujanović, koji je rekao da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je Crna Gora potpisala prije deset godina, ima istorijski značaj za proces evropskih integracija.



"Potpisivanjem Sporazuma su počele sveobuhvatne pripreme za članstvo Crne Gore u EU, a njegovom primjenom osnažili smo evropske vrijednosti, učvrstili sigurnost i stabilnost države, podstakli privredni napredak i rast životnog standarda građana", rekao je Vujanović.



On je podsjetio da je Crna Gora 2008. godine podnijela zahtjev za status kandidata, dok je u junu 2012. počela pregovore o pristupanju EU i do danas je otvorila 28 poglavlja od kojih su tri privremeno zatvorena.



Vujanović ističe da je proces pristupanja omogućio Crnoj Gori korištenje bespovratne pretpristupne finansijske podrške u iznosu većem od 620 miliona evra.



On je dodao da se bruto društveni proizvod po glavi stanovnika u Crnoj Gori u odnosu na 2007. godine povećao za 70 odsto, dok je prosječna plata uvećana za 70 odsto, a penzija 100 odsto.



Konferenciju je organizovalo crnogorsko Ministarstvo evropskih poslova.