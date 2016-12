Uspješno okončana drama na Bukoviku iznad Sarajeva

Pravovremenom intervencijom GSS Novi Grad Sarajevo spriječena je nesreća na Bukoviku.

Foto: GSS

Naime, danas oko 16 sati Mitar Lakić, mještanin sela Gornji Močioci, je krenuo autom prema Sarajevu sa ciljem da kupi lijekove za svoju bolesnu majku. Duboki novonapadali snijeg ga je spriječio u pokušaju autom i on ostavlja vozilo i krene dalje pješice. Mrak, vjetar, niska temperatura i duboki snijeg, su nakon 4-satnog probijanja učinli da se Mitar našao u nevolji, slabo obučen, u gumenim čizmama, iscrpljen i pothlađen potražio je pomoć pozvavši oca kojeg je jedva i dobio jer se nalazio u zoni lošeg pokrivanja signalom mobitela.



Njegov otac poziva GSS NG Sarajevo koji se vrlo brzo okupljaju i njih 10, u dva tima, oko 20 sati kreću prema Bukoviku probijajući se kroz snijeg i jak vjetar koji vladaju na terenu. Nakon nešto više od dva sata traganja i pokušaja da ga dobiju na mobilni tel. spasioci predvođeni Fahrudinom Dobračom locirali su Mitra Lakića u zoni Crepoljskog, u dubokoj šumi, došli do njega, utoplili ga i zbrinuli, zatim je sa njima nastavio pješice do vozila GSS NG Sarajevo i dalje prema Palama gdje ima rodbinu.



Brzom intervencijom spašavatelja spriječena je tragedija koja se vrlo lako mogla dogoditi. Gorski će spašavatelji sutra pokušati da se probiju do sela da dostave lijekove bolesnoj Mitrovoj majci.