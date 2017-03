Upala u Sanu 5. marta: Potraga za djevojkom proširuje se na rijeku Unu

Foto: SRNA

Potraga za sedamnaestogodišnjom djevojkom iz Prijedora, koja je 5. marta pala u rijeku Sanu, sutra će biti proširena i na rijeku Unu, saopćeno je iz Teritorijalne vatrogasne jednice Prijedor.

Starješina prijedorskih vatrogasaca Nebojša Miljuš rekao je da će sutra tragati rijekom Unom do Jasenovca, gdje se uliva u rijeku Savu.



Za djevojkom će sutra tragati pripadnici specijalizovane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.



Miljuš je naveo da je danas napravljen plan kako da ta akcija bude izvedena, te da će o tome sutra govoriti novinarima, prilikom spuštanja čamaca u vodu kod kožare. Istakao je da je vodostaj rijeke Sane danas iznosio 230 centimetara, što otežava pronalazak tijela u vodi.



"Pretraga terena i danas je rađena istom rutom od mosta, pa nizvodno do Svodne i dalje Blagaja, do Novog Grada i onda nazad drugom obalom", rekao je Miljuš.



On je dodao da su, osim vatrogasaca, u potragu u priobalnom području uključeni i policijski službenici Centra javne bezbjednosti Prijedor i pripadnici jedinice za podršku.



Potraga sa prekidima traje od nedjelje, 5. marta, kada je oko 2:10 sati prijavljeno da je maloljetna osoba pala u Sanu sa splava u Prijedoru, te da nije izronila.