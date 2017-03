Sutra nastavak potrage za djevojkom nestalom u Sani

Foto: Arhiva/Klix.ba

Cjelodnevna potraga za maloljetnom djevojkom, koja je upala u rijeku Sanu sa splava nedaleko od gradskog mosta, večeras je obustavljena i biće nastavljena sutra, potvrdio je Srni komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Nebojša Miljuš.

Cjelodnevna potraga za maloljetnom djevojkom, koja je upala u rijeku Sanu sa splava nedaleko od gradskog mosta, večeras je obustavljena i biće nastavljena sutra, potvrdio je Srni komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor Nebojša Miljuš.

Miljuš kaže da su odmah po prijemu dojave pripadnici vatrogasne jedinice za spasavanje na vodi i pod vodom izašli na lice mjesta i do ranih jutarnjih časova pretraživali teren.



Jutros oko 2.10 sati prijavljeno da je jedno maloljetno lice (17), sa splava u Prijedoru upalo u rijeku Sanu, te nije izronilo.



"Vodotok Sane smo pretražili nizvodno sve do ciglane i mosta kod Cikota, ali potraga nije dala rezultata. To su oni prvi momenti kada se još moglo nešto preduzeti kod ovako brze i visoke vode", rekao je Miljuš.



Oko podneva u potragu su krenuli ronioci Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, čiji su pripadnici radili u veoma lošim uslovima jakih struja, kišnog vremena i visokog vodostaja Sane.

Nakon ronjenja, nastavljeno je pretraživanje rijeke čamcima, ali ona do kraja dana nije dala rezultate.



Iz Centra javne bezbjednosti (CJB) Prijedor saopšteno je da policijski službenici preduzimaju sve mjere na utvrđivanju okolnosti ovog događaja, a nakon završenog uviđaja, koji je u toku, biće poznato više detalja.



Zbog vodostaja rijeke Sane, koja je mutna, nije dala rezultata cjelodnevna potraga koja je počela u ranim jutarnjim časovima kada je dojavu o ovom događaju zaprimilo operativno dežurstvo CJB Prijedor.