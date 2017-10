PU Banja Luka: Trojka prevarom i lažnim predstavljanjem prisvojila 74.650 KM

Foto: Ilustracija

Policija je podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv tri osobe koje su osumnjičene da su poslovnim prevarama i lažnim predstavljanjem prisvojile ukupno 74.650 KM, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka.

Iz policije navode da su osumnjičeni od aprila 2014. do jula ove godine izvršili 25 poslovnih prevara, dvije prevare i jedno lažno prestavljanje.



Osumnjičeni su djela učinili na štetu 23 pravne osobe čija se sjedišta nalaze na teritoriji koju operativno pokriva Policijska uprava Banja Luka, pričinivši materijalnu štetu 74.650 KM.



Izvještaj protiv osoba čiji su inicijali A.V. (36) iz Sarajeva, D.O. (62) iz Banje Luuke i D.K. (45) iz Gradiške banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu podnijeli su danas pripadnici Policijske uprave Banja Luka.



A.V. se sumnjiči da je izvršio 23 krivična djela poslovna prevara i jedno lažno predstavljanje jer se kao odgovorna osoba preduzeća iz Sarajeva lažno predstavljao da dolazi u ime službenih glasnika RS i BiH i da dostavlja besplatne kompakt diskove sa zakonima i propisima RS i BiH.



"On je na ovaj način navodio oštećene da potpišu i ovjere potvrde o prijemu materijala, te ih naknadno ispravljao, dopisivao cijene bez njihovog znanja, i na osnovu njih sačinjavao fakture u ime preduzeća kojim rukovodi stavljajući im u obavezu da isplate nepostojeće i neželjene obaveze", navode iz policije.



Banjalučanin D.O. se sumnjiči da je izvršio dva krivična djela prevara jer je kao jedan od dostavljača CD-ova doveo u zabludu odgovorne osobe u dva oštećena pravna subjekta.



"On je to činio tako što je dostavio navodno besplatni materijal, te na potvrdu o predaji materijala dopisao cijene bez njihovog znanja, čime je stvorio neželjene i nepostojeće obaveze za navedena pravna lica, na osnovu kojih je A.V. kasnije dostavljao fakture na naplatu", ističu iz policije.



Osoba čiji su inicijali D.K. je izvršila dva krivična djela poslovna prevara kao jedna od odgovornih osoba preduzeća iz Sarajeva, jer je znajući način na koji su sačinjene potvrde o predaji navodnih besplatnih CD-ova, pozivala oštećene u dva pravna subjekta da plate fakture iako je bila svjesna da su obaveze u fakturama nepostojeće i neželjene po oštećene pravne subjekte.