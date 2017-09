Priveden vozač Audija u kojem je smrtno stradao Amir Alić, naređena obdukcija

Foto: Čitatelj/Klix.ba

Vozač Audija H.F. u kojem je smrtno stradao 25-godišnji Amir Alić, lišen je slobode i predat u prostorije Jedinice za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, navodi se u izvještaju MUP-a KS objavljenom nakon teške nesreće koja se desila jučer na autoputu A1 kod Ilijaša.

Kako se navodi u izvještaju, nesreća se dogodila u traci namijenjenoj za kretanje vozila iz smjera Zenice u smjeru Sarajeva, na mostu preko rijeke "Bosna" u mjestu Ljubinići, općina Ilijaš.



"Tom prilikom došlo je do skretanja u desnu stranu van kolovoza, udara u metalnu zaštitnu ogradu, a zatim i u betonsku ogradu mosta, putničkog motornog vozila marke Audi A8, reg. oznake A48-E-050, kojim je upravljao vozač H.F. (1995.) iz Sarajeva, kojom prilikom dolazi do razdvajanja vozila Audi A8 na dva dijela i do udara dijelova otpalih sa vozila Audi A8, u putničko motorno vozilo Audi A5 reg. oznaka T15-J-015, kojim je upravljala vozač H.S. (1979.) rođena u Zavidovićima, a nastanjena u Sarajevu", saopćeno je.



U ovoj saobraćajnoj nesreći na licu mjesta je smrtno stradao putnik iz vozila Audi A8 Amir Alić, rođen 1993. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen. Smrt je konstatovana ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Tijelo stradalog je vozilom KJKP Pokop prevezeno u prosekturu Bare, gdje će po nalogu tužioca biti obavljena obdukcija.



Lakše tjelesne povrede zadobio je vozač H.F., a ljekarska pomoć mu je ukazana u Općoj bolnici "Prim. Dr. Abdulah Nakaš".



Uviđaj su obavili tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, policijski služebnici MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.



Istog dana u 20:00 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 336. stav 4. KZ F BiH (Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa), vozač H.F. je lišen slobode i predat u prostorije Jedinice za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovnaju navedenog događaja.



Tačni uzroci nesreće bit će poznati nakon što se izvrše naložena vještačenja, a za sada je poznato da niko od učesnika nije bio pod dejstvom alkohola. Audi se kretao brzinom koja je dozvoljena na autoputu.



Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovnaju navedenog događaja, saopćeno je iz MUP-a.