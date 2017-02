Teretno vozilo marke MAN s prikolicom upalo je u rijeku Praču prilikom urušavanja mosta na regionalnom putu Hrenovica-Mesići u mjestu Kaljani, općina Pale u FBiH. Nesreća se dogodila u 16:40 sati, a tom prilikom niko nije povrijeđen.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde, a vozač nije zatečen na licu mjesta.



"Došli smo do informacija da je vozilom upravljao P.N. iz Višegrada, koji je i vlasnik vozila. Ostvaren je kontakt sa policijskom stanicom Višegrad koji su obavjestili da je isti pronađen na kućnoj adresi u Višegradu, te da nema vidnih povreda i nije tražio ljekarsku pomoć. Ustanovljeno je da se kamion kretao iz Mesića u pravcu Prače, konstrukcija mosta je popustila i most se urušio. Most je star preko 100 godina, vjerovatno mu je istekao i rok garancije. Prema informacijama, u nadležnosti je JP Ceste Federacije BiH. Izvršen je obilazak puta iz Mesića prema Prači i ustanovljeno je da nije bilo znakova ograničenja i upozorenja, dok je iz pravca Prače bio znak", kazao je za Klix.ba Emko Rizvanović, šef Ureda komesara policije.