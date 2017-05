Mostar: Muškarac sam sebi nanio povrede i iskrvario

Ilustracija (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Muškarac čiji su inicijali N.D. (41), čije je tijelo pronađeno na ulici u Mostaru, preminuo je od povreda koje je sam sebi nanio oštrim predmetom, rečeno je u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U Tužilaštvu su naveli da N.D. nije uspio pronaći venu da bi sebi dao dozu opojnog sredstva, pa je oštrim predmetom pokušao doći do glavne arterije u predjelu prepona, te sebi nanio povredu usljed koje je brzo iskrvario.



"Policija je saslušala nekoliko osoba, urađen je listing poziva i nakon izvršene obdukcije možemo konstatovati da nije počinjeno krivično djelo, te da je riječ o zadesnoj smrti", rečeno je novinarima u kantonalnom Tužilaštvu.



Mostarska hitna pomoć prošle noći je obavijestila policiju o smrti nepoznatog muškarca u Ulici Štefe Šulentića u Mostaru.



Policija je utvrdila da je N.D (41) preminuo od povreda nanesnim oštrim predmetom.