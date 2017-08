Maloljetnik iz Gacka sa očevog računa skidao novac za internet igrice

Gacko

Policija je na području opštine Gacko evidentirala maloljetnika koji je sa očevog računa u banci skinuo 2.146 KM da bi platio igrice na mobilnom telefonu, potvrdio je načelnik Policijske uprave Trebinje Žarko Laketa.

Nakon što je otac prijavio da na njegovom računu u jednoj banci nedostaje novac, policija je došla do saznanja da je njegov maloljetni sin igrao igrice na telefonu i da je ušao u jednu aplikaciju koja je zahtijevala plaćanje.



"U očevom odsustvu sin je iskoristio priliku i skinuo je broj kartice i na taj način je plaćao igrice", rekao je Laketa danas novinarima u Trebinju.



Maloljetnik je mlađi od 14 godina, a, prema Zakonu o krivičnom postupku, te osobe ne podliježu krivičnoj odgovornosti.



Laketa je ukazao da je jedan od zabrinjavajućih podataka i porast maloljetnika koji su počinili krivična djela.



On je istakao da je u posljednjih sedam mjeseci evidentirano 13 maloljetnika koji su počinili krivična djela, odnosno šest više u odnosu na isti period prošle godine, a 11 maloljetnika kao izvršilaca prekršaja javnog reda i mira, što je za četiri više u odnosu prvih sedam mjeseci 2016. godine.



"Najčešće je riječ o imovinskim krivičnim djelima, te tuči i fizičkom napadu", istakao je Laketa i dodao da je u Trebinju evidentirano i nekoliko maloljetnika koji konzumiraju opojnu drogu.



On je pozvao roditelje da vode brigu o svojoj djecu i da im se što više posvete, napominjući da je policija u prethodnom periodu održala 54 predavanja u školama o temi maloljetničke delikvencije.



"Očito da je to nedovoljno i u narednom periodu ćemo zajedno sa svim nadležnim ustanovama i institucijama više da radimo po ovom pitanju. Roditelji bi trebalo mnogo više pažnje da posvete svojoj djeci, da su u toku šta rade i gdje se kreću", istakao je Laketa.