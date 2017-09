Gradski vijećnik iz Goražda Sead Tatarin pucao na kolegu jer je napustio Stranku dijaspore

U naselju Vitkovići kod Goražda u jednom od lokalnih kafića u petak oko ponoći došlo je do pucnjave u kojoj na svu sreću nije bilo stradalih. Prema informacijama iz Policijske uprave Goražde, dežurnoj službi policijske stanice Goražde obratio se D. R. i prijavio da je T. S., nastanjen u Goraždu, pucao u njega iz vatrenog oružja pištolja u jednom ugostiteljskom objektu u ovom naselju.

Na mjesto nesreće upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde, kao i Jedinica za podršku MUP-a BPK Goražde, koji su potvrdili navode prijave i utvrdili da nema povrijeđenih osoba, a u ugostiteljskom objektu pronađen je pištolj iz kojeg je pucano, kao i jedna čahura.



T. S. je naknadno lišen slobode i tom prilikom je ustanovljeno da je u alkoholiziranom stanju. Smješten je u prostorije za zadržavanje u Policijskoj upravi Goražde, o svemu je obaviješten kantonalni tuzilac koji je djelo okvalifikovao kao ugrožavanje sigurnosti, saznajemo u MUP-u BPK Goražde. Protiv T. S. će biti poduzete zakonom predviđene mjere i radnje.



Kako saznajemo, na Ramiza Dragolja zvanog Raka iz Vitkovića tom prilikom pucao je Sead Tatarin, vijećnik Gradskog vijeća Goražda iz Stranke dijaspore.

Prema riječima Ramiza Dragolja, sve je počelo prijetnjama koje mu je Tatarin upućivao preko drugih ljudi te je on u namjeri da riješi situaciju u kasnim večernjim satima svratio do lokalnog kafića u Vitkovićima.



"Rekao sam mu da to ne čini, priznajem da sam mu rekao ako to ne stane da će se loše završiti, ali nije bilo fizičkog kontakta jer sam od njega bio udaljen nekoliko metara. Izvadio je pištolj i srećom, između nas je stao njegov prijatelj, nekako sam uspio doći do vrata i pobjeći, a onda sam začuo pucanj. Metak se odbio od asfalt uz moju nogu", ispričao je Dragolj novinarima najavljujući da će pokrenuti tužbu protiv Tatarina za pokušaj ubistva.



Dragolj je, kako saznajemo, bivši član Stranke dijaspore koju je napustio jer nije htio učestvovati u određenim radnjama.



"Ja sam nekada bio član te stranke, otišao sam iz nje zbog stvari na koje nisam htio pristati", kazao je Dragolj.



Seada Tatarina danas nismo uspjeli dobiti. S druge strane, kako saznajemo, on je u petak uvečer pucao iz oružja za koje nije imao važeću dozvolu. Također, službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a BPK Goražde su na osnovu pismene Naredbe sudije za prethodni postupak Općinskog suda u Goraždu izvršili pretres porodiče kuće u naselju Vranići bb, općina Goražde. Prilikom pretresa dobrovoljno su predane dvije lovačke puške za koje Tatarin posjeduje oružni list, dok drugi predmeti nisu pronađeni.