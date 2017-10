Fadil Aljović dva puta završio iza rešetaka zbog organizovanog kriminala

Fadil Aljović

Inspektori Službe za poslove sa strancima uz asistenciju Agencije za istrage i zaštitu danas su na Ilidži priveli Fadila Aljovića, državljanina Srbije koji predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost BiH. Njemu je kao stranom državljaninu zabranjen ulazak i boravak na teritoriji BiH u periodu od tri godine te je stavljen pod nadzor u imigracioni centar Službe za poslove sa strancima.

Aljovića se dovodi u vezu s organizovanim kriminalom, zbog čega je ranije osuđivan i to kao pripadnik kriminalne grupe Zijada Turkovića.



Fadil Aljović je u aprilu 2015. godine, zajedno s Turkovićem, Sašom Stjepanovićem, Milenkom Lakićem i Muamerom Zahitovićem osuđen za najteža krivična djela, počevši od nelegalne proizvodnje i prometa droge i oružja preko iznude, do brutalnih ubistava. Kriminalnoj grupi tada je izrečena ukupna kazna od 95 godina zatvora te im je oduzeta imovina stečena krivičnim djelima za koja su osuđeni.



Prvostepenom presudom Aljović je kao sedmooptuženi proglašen krivim za krivično djelo organiziranog kriminala u vezi s krivičnim djelom ubistva i osuđen je na kaznu zatvora od pet godina. Presuda je poništena, a zatim potvrđena.



Aljović je na početku suđenja imao status svjedoka, a kasnije je postao jedan od osumnjičenih, potom i osuđenih. Tokom suđenja negirao je optužbe da je sa Zijadom Turkovićem, Seadom Dumanjićem, Isljamom Kalenderom, Milenkom Lakićem i Rajkom Milovanovićem dogovarao ubistva Mithata Mekića i Lucie Salas Cortes, tvrdeći da nikog od navedenih nije ni poznavao. Također, tvrdio je da nakon ubistva nije uklanjao tragove i spaljivao namještaj iz kuće u kojoj je živio s Hajrudinom Memovićem i kasnije ubijenim Mekićem. Isto je negirao i Memović.



Tokom svjedočenja je ispričao da je ostale optužene upoznao 26. juna 2011. na ročištu na kojem je raspravljano o produženju pritvora. Rekao je da od osuđenih od ranije poznaje Hajrudina Memovića s kojim je živio određeni period u kući u Binježevu, u koju su kasnije došli Mithat Mekić i njegova djevojka Maria Salas Cortes. Ustvrdio je da je prvi put u životu vidio Seada Dumanjića i Isljama Kalendera u noći 28. februara 2010. godine, kada su "presreli" njega, Memovića i Mirzu Kajevića. Tvrdio je da nije znao da će Mekić i njegova djevojka biti ubijeni te da mu je Memović 1. marta 2010. rekao da ne ide kući dok ga ne pozove.



"Kada smo došli navečer, Mikijevog auta nije bilo ispred kuće, a svjetlo je bilo ugašeno. Obično kada nikog ne bi bilo u kući, ostavljali bismo upaljeno svjetlo. Rekao sam Memoviću da uđe, jer ja neću, ali me uvjerio da uđem na minut. Čitava lijeva strana kauča je bila krvava. Odmah sam izašao iz kuće koliko sam se prepao. S Memovićem sam odmah otišao u Prijepolje", izjavio je Aljović i dodao da mu je Memović rekao kako ga je Dumanjić zvao da dođe, očisti i prekreči kuću. Memović je uvjerio i Aljovića da pođe s njim, ali Aljović je tvrdio da u kuću nikada više nije ulazio te da je došao do objekta kada je Memović naložio vatru i spaljivao namještaj.



Da je Aljović insistirao na ubistvu Salas Cortes tvrdio je Sead Dumanjić, a kao razlog je navedeno to što im je "smetala u kući". Aljovićeva odbrana je tvrdila da se Dumanjić na ovaj način želi osvetiti Aljoviću jer ga je označio kao glavnog krivca za ubistvo Mekića i Salas Cortes.



"Ja ne znam zašto sam uhapšen. Nije istina da sam insistirao da se ubije Maria Salas Cortes. Da li se meni pripadnost grupi stavlja na teret samo što me ljudi presreću. Dumanjić je pričao kako sam ja insistirao da se ubije Salas Cortes. Zna i Tužilaštvo da je to laž. Dumanjić je u pritvorskoj jedinici, tri dana prije nego ću biti zatvoren, najavio moje hapšenje. Rekao je da će odustati od sporazuma ako mene ne zatvore. Mjesecima sam bio na raspolaganju istražiteljima, davao izjave, jer su mi rekli da sam svjedok, a ne osumnjičeni", kazao je tada Aljović.



Fadil Aljović je u martu ove godine uhapšen u okviru akcije "Praznik", pod sumnjom za organizovani kriminal u vezi s trgovinom drogom. Zajedno s još 17 osoba, određen mu jednomjesečni pritvor, a njegov advokat Muhidin Kapo je tada tvrdio da je Aljović uredno izdržao kaznu koju mu je odredio Sud BiH, da nema posla s drogom i da mu, ponovo, nije jasno zbog čega je uhapšen.