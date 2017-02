Čapljina: Otac pretukao nastavnika jer mu je sinu dao jedinicu, u incidentu korišten i čekić

Nastavnik čapljinske Osnovne škole "Vladimir Pavlović", koji je sudjelovao u jutrošnjem incidentu u toj školi, zadobio je lake tjelesne ozljede te je pušten na kućno liječenje.

Nakon obrade u Centru urgentne medicine SKB Mostar, ustanovljeno je da je pacijent G. F. zadobio lake tjelesne ozljede te je pušten na kućno liječenje, saznaje Fena iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.



Mediji su danas izvijestili kako se u čapljinskoj školi jutros oko 8 sati dogodio incident u kojem su sudjelovali nastavnik likovne kulture Gratis Ferenc te Dominik Lubina, roditelj djeteta kojemu je nastavnik dan ranije dao jedinicu.



Nastavnik je nakon incidenta hitno prevezen u Mostar u Centar urgentne medicine. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije javnost je obaviještena kako je u incidentu korišten čekić, a prema tvrdnjama Dominika Lubina, njime se koristio nastavnik, a ne on. Lubina je u priopćenju koje je dostavio medijima objasnio kako je jutros htio porazgovarati s ravnateljicom škole kako bi ukazao "na pedagoške greške nastavnika likovne kulture“.



Međutim, kako se navodi u priopćenju, pri dolasku u školu Lubina se s nastavnikom porječkao i naguravao, nakon čega se situacija nakratko smirila.



"Tada sam ja ostao pričati s domarom u prostoriji recepcije, a Ferenc je izašao izvan prostorije i zatvorio vrata da bi se poslije dvadesetak sekundi vratio, uletio u prostoriju s velikim čekićem u ruci i zamahnuo prema mojoj glavi. Ja sam se izmaknuo, ali me je pogodio u desnu butinu i onda mu je domar oteo čekić iz ruke i tada je Ferenc napustio prostoriju, a ja sam u pratnji domara otišao do svog auta i dao izjavu u policiji, a zatim na pregled u Dom zdravlja Čapljina, gdje su mi konstatirane ozljede na prsnom košu i na desnoj nozi", naveo je Lubina u svom saopćenju.



Gratis Ferenc zasad je nedostupan za komentar o ovome događaju, a iz policije se doznaje da je u toku obrada slučaja.