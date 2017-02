ZZOKS raspisao javni poziv: Građani će se moći besplatno liječiti u privatnim klinikama

Najznačajnija reorganizacija zdravstvenog sektora u Kantonu Sarajevo, između ostalog, podrazumijeva i olakšice pri ostvarivanju zdravstvenih prava. Građani KS tako će se u narednom periodu moći besplatno liječiti u privatnim klinikama, s obzirom na to da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) raspisao javni poziv za njihovo učešće.

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Najznačajnija reorganizacija zdravstvenog sektora u Kantonu Sarajevo, između ostalog, podrazumijeva i olakšice pri ostvarivanju zdravstvenih prava. Građani KS tako će se u narednom periodu moći besplatno liječiti u privatnim klinikama, s obzirom na to da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) raspisao javni poziv za njihovo učešće.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj ranije je najavljivala ovu pogodnost za građane KS, a sve privatne klinike koje žele učestvovati u ovom javnom pozivu ZZOKS mogu se prijaviti do 24. marta ove godine.



ZZOKS je osim privatnim poliklinikama, poziv uputio i javnim domovima zdravlja za pružanje usluga porodične medicine. To podrazumijeva da će sve privatne poliklinike koje ispunjavaju uvjete potpisati ugovor sa ZZOKS te će građani tako ostvariti besplatno liječenje s ovjerenom zdravstvenom knjižicom.



Iz Ministarstva zdravstva KS ističu da će se na ovaj način izjednačiti ustanove u privatnom s ustanovama u javnom zdravstvenom sektoru. Nakon što sarajevski Zavod zdravstvenog osiguranja potpiše ugovore s izabranim privatnim poliklinikama, građani će moći izabrati svog ljekara i ustanovu u kojoj će moći otvoriti karton, baš kao i u domovima zdravlja i timovima porodične medicine.



Direktor ZZOKS Samir Turković na sjednici Skupštine KS održane 28. decembra prošle godine kazao je da je za ovu godinu predviđen finansijski plan te da je 350.000 KM planirano za porodičnu medicinu.



"Raspisali smo javni poziv za porodičnu medicinu 2016. godine, tako da su ušle tri privatne ordinacije za porodičnu medicinu. Prema našim procjenama, onome što smo obračunali i prema broju registriranih pacijenata, taj iznos će sigurno biti dovoljan i neće doći do probijanja ili nedostatka sredstava", kazao je Turković na sjednici Skupštine KS.



Istakao je da je u saradnji s Ministarstvom zdravstva KS formirana komisija za usaglašavanje standarda i normativa. S obzirom na to da su oni usaglašeni, raspisan je javni poziv za specijalističko-konsultativnu djelatnost za Kanton Sarajevo i za privatnu djelatnost.



Podsjećamo da smo ranije pisali da građani KS bez gužve, čekanja i kompliciranog sistema naručivanja, usluge porodične medicine mogu dobiti u privatnim poliklinikama Atrijum i Eurofarm.



Zavod zdravstvenog osiguranja KS ugovor o pružanju usluga porodične medicine s ove dvije privatne zdravstvene ustanove potpisao je 2014. godine.



Pacijenti vrlo jednostavno mogu ostvariti liječenje u privatnim klinikama s kojima ZZOKS ima potpisan ugovor i to na način da u Zavodu preuzmu Izjavu o izboru porodičnog ljekara, potpišu je i donesu u odabranu polikliniku. Nakon toga u ambulanti treba podnijeti zahtjev za prebacivanje kartona.